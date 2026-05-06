Реклама / Ads
Четвъртък, 07 Май 2026, 00:15
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 2171 | НОВИНИ

Евакуират заразени от хантавирус от кораба MV Hondius, тревога в Европа

Евакуират заразени от хантавирус от кораба MV Hondius, тревога в Европа
Редактор: Frognews
Трима души със съмнения за хантавирус са евакуирани от круизния кораб MV Hondius и са транспортирани за лечение в Нидерландия, потвърди Световната здравна организация. Двама от пациентите са с остри симптоми. Евакуацията е извършена със специализиран самолет, след като корабът беше засегнат от огнище на вируса по време на пътуване от Кабо Верде към Европа.
 

Паралелно с това двама специалисти по инфекциозни болести пътуват към кораба, за да се присъединят към екипажа и да окажат медицинска помощ на борда.

 

Междувременно Южна Африка потвърди, че при два случая, свързани с кораба, е открит щамът Andes – единственият известен вариант на хантавирус, който може да се предава от човек на човек, макар и рядко и при близък контакт. При един от случаите – нидерландска гражданка – е настъпила смърт, а британски пациент остава в болница.

 

Друг заразен пътник се лекува в Цюрих, като властите уверяват, че няма риск за населението.







На този фон властите на Канарските острови отказаха корабът да акостира там заради опасения за безопасността.

 

Регионалният лидер Фернандо Клавихо заяви, че няма достатъчно информация, която да гарантира сигурността на гражданите.

 

Случаят предизвиква нарастващо напрежение, тъй като корабът продължава към Европа, а здравните власти следят ситуацията за риск от разпространение.

 

Хантавирусът е група вируси, които се предават основно от гризачи на хора, най-често чрез вдишване на замърсен прах или контакт със заразени повърхности. Той може да причини тежки заболявания, засягащи белите дробове или бъбреците, като в някои случаи протича животозастрашаващо.

 

Особено внимание предизвиква щамът Andes, тъй като е единственият известен вариант, който може да се предава и между хора, макар и рядко и при близък контакт. Именно това поражда притеснения около случая с круизния кораб – затворената среда, движението на пътници между държави и евентуалното закъсняло откриване на заразени увеличават риска от разпространение.

 

Затова здравните власти действат предпазливо, евакуират заболелите и ограничават достъпа на кораба до пристанища, за да предотвратят по-широко разпространение.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Мотоциклетист загина край Омуртаг, верижна катастрофа на „Хемус“ 1| 1065 | Мотоциклетист загина край Омуртаг, верижна катастрофа на „Хемус“ Откриха Джиро д’Италия в Бургас, първият етап стартира на 8 май 0| 1315 | Откриха Джиро д’Италия в Бургас, първият етап стартира на 8 май Самолетоносачи на САЩ и Франция се разместват край Близкия изток 0| 1768 | Самолетоносачи на САЩ и Франция се разместват край Близкия изток Около 120 000 автомобила се връщат към София след празниците 3| 1857 | Около 120 000 автомобила се връщат към София след празниците

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Цените растат заради увеличеното потребление и липсата на антиинфлационна политика, смята финансистът Л.Дацов 12| 6532 | Цените растат заради увеличеното потребление и липсата на антиинфлационна политика, смята финансистът Л.Дацов
И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва 11| 6261 | И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва
Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов 4| 4937 | Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов
ДБ и ПП при президента разделени, но със сходни послания 7| 4458 | ДБ и ПП при президента разделени, но със сходни послания
Сбогом, цивилизация: Русия напълно спира мобилния интернет преди 9 май 1| 3834 | Сбогом, цивилизация: Русия напълно спира мобилния интернет преди 9 май
Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев 9| 3151 | Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев
Напрежението в Близкия изток отново ескалира 5| 2908 | Напрежението в Близкия изток отново ескалира
Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ 5| 2899 | Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 