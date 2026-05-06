Паралелно с това двама специалисти по инфекциозни болести пътуват към кораба, за да се присъединят към екипажа и да окажат медицинска помощ на борда.

Междувременно Южна Африка потвърди, че при два случая, свързани с кораба, е открит щамът Andes – единственият известен вариант на хантавирус, който може да се предава от човек на човек, макар и рядко и при близък контакт. При един от случаите – нидерландска гражданка – е настъпила смърт, а британски пациент остава в болница.

Друг заразен пътник се лекува в Цюрих, като властите уверяват, че няма риск за населението.















На този фон властите на Канарските острови отказаха корабът да акостира там заради опасения за безопасността.

Регионалният лидер Фернандо Клавихо заяви, че няма достатъчно информация, която да гарантира сигурността на гражданите.

Случаят предизвиква нарастващо напрежение, тъй като корабът продължава към Европа, а здравните власти следят ситуацията за риск от разпространение.

Хантавирусът е група вируси, които се предават основно от гризачи на хора, най-често чрез вдишване на замърсен прах или контакт със заразени повърхности. Той може да причини тежки заболявания, засягащи белите дробове или бъбреците, като в някои случаи протича животозастрашаващо.

Особено внимание предизвиква щамът Andes, тъй като е единственият известен вариант, който може да се предава и между хора, макар и рядко и при близък контакт. Именно това поражда притеснения около случая с круизния кораб – затворената среда, движението на пътници между държави и евентуалното закъсняло откриване на заразени увеличават риска от разпространение.

Затова здравните власти действат предпазливо, евакуират заболелите и ограничават достъпа на кораба до пристанища, за да предотвратят по-широко разпространение.