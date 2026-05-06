Младежки гвардейци положиха клетва пред президента за 6 май

В обръщението си държавният глава подчерта значението на избора на младите хора да служат на България още от ранна възраст. Тя заяви, че денят ще остане незабравим за тях и ги определи като наследници на славната история на страната и на саможертвата на българските воини.

Президентът пожела на младежите да бъдат достойни българи, да пазят любовта към родината и да носят самочувствието на народ с богата история и силен дух.

В рамките на събитието бяха връчени и грамоти за принос към развитието на инициативата, доброволчеството и гражданската активност.

Сдружение „Младежки гвардейски отряди“ съществува от близо десет години и обединява около 1200 млади хора в 29 отряда в страната. Организацията е доброволна и има за цел да възпитава патриотични ценности и дисциплина.

Младите участници споделят, че членството изисква отдаденост и отговорност, но е и източник на гордост. Част от тях определят участието си като чест и възможност да се доближат до ценности като дисциплина и уважение към традициите.

След срещата с президента младежите ще поведат шествие в центъра на София в рамките на първия си национален преглед.