Сред разкритията са обществени поръчки за напоителни системи за 169 млн. евро, при които според него цените са били завишени многократно. Друг случай за предполагаема измама с изгаряне на животни, който той е сигнализирал още през 2022 г., по-късно се оказва напълно изчезнал от архивите на няколко институции.

Христанов посочва и предприятие за месо, свързано с политически кръгове, което по негови данни е доставяло компрометирана продукция за училища.

Въпреки множеството сигнали, експерти отбелязват, че основният проблем остава липсата на действия от страна на прокуратурата. „Разследванията често спират и рядко стигат до съд“, казва икономистът Руслан Стефанов.

Спорна сделка за имот на Витоша



Един от най-коментираните случаи е свързан с имот на министерството на земеделието на Витоша, оценен от Христанов на около 10 млн. евро. Предходно управление е договорило продажбата му за едва 500 хил. евро на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански.

Министърът блокира сделката и предложи имотът да бъде предоставен за обществено ползване. По думите му купувачът настоява за компенсация от 1 млн. евро.

Макар Брюксел да приветства резултата от изборите, анализатори предупреждават, че дълбоки реформи може да се окажат трудни. Според тях антикорупционната реторика е ключова за подкрепата на новото управление, но реалното ѝ прилагане може да срещне политически ограничения.

Какво ще последва от разкритията обаче остава неясно. С идването на новото управление отговорността вече е в ръцете на Румен Радев и парламентарното мнозинство. Дали започнатото ще доведе до реални резултати, или ще остане пореден недовършен опит за борба с корупцията – ще стане ясно в следващите месеци.