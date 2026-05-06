Politico: Разкрития за милиони и изчезнали сигнали, тест за Радев и новата власт

Редактор: Frognews
Служебният министър на земеделието Иван Христанов превърна краткия си мандат в серия от публични разследвания – от полицейски акции на живо до сигнали към прокуратурата и европейските институции. Сега, дни преди да напусне поста, въпросът е дали разкритията му ще доведат до реални последствия при новото управление. Погледите са насочени към Румен Радев, чиято партия „Прогресивна България“ спечели парламентарните избори с обещание да разруши т.нар. „олигархичен модел“, пише Politico.
 

Сред разкритията са обществени поръчки за напоителни системи за 169 млн. евро, при които според него цените са били завишени многократно. Друг случай за предполагаема измама с изгаряне на животни, който той е сигнализирал още през 2022 г., по-късно се оказва напълно изчезнал от архивите на няколко институции.

 

Христанов посочва и предприятие за месо, свързано с политически кръгове, което по негови данни е доставяло компрометирана продукция за училища.

 

Въпреки множеството сигнали, експерти отбелязват, че основният проблем остава липсата на действия от страна на прокуратурата. „Разследванията често спират и рядко стигат до съд“, казва икономистът Руслан Стефанов.

 

Спорна сделка за имот на Витоша


Един от най-коментираните случаи е свързан с имот на министерството на земеделието на Витоша, оценен от Христанов на около 10 млн. евро. Предходно управление е договорило продажбата му за едва 500 хил. евро на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански.

 

Министърът блокира сделката и предложи имотът да бъде предоставен за обществено ползване. По думите му купувачът настоява за компенсация от 1 млн. евро.

 

Макар Брюксел да приветства резултата от изборите, анализатори предупреждават, че дълбоки реформи може да се окажат трудни. Според тях антикорупционната реторика е ключова за подкрепата на новото управление, но реалното ѝ прилагане може да срещне политически ограничения.

 

Какво ще последва от разкритията обаче остава неясно. С идването на новото управление отговорността вече е в ръцете на Румен Радев и парламентарното мнозинство. Дали започнатото ще доведе до реални резултати, или ще остане пореден недовършен опит за борба с корупцията – ще стане ясно в следващите месеци.

 

