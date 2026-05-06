ЕК с план до 2050 г.: По-малко бедност и фокус върху децата и възрастните

Редактор: Frognews
Европейска комисия предлага държавите членки да обсъдят дългосрочна стратегия за изкореняване на бедността до 2050 г., с акцент върху децата и възрастните хора. Според представените данни в Европейски съюз един от петима възрастни и едно на четири деца живеят в риск от бедност. Комисията си поставя за цел до 2030 г. броят на засегнатите да бъде намален с поне 15 милиона души.
 

Поскъпването на живота остава основна тревога за 52% от европейците. Около 40% изпитват затруднения с осигуряването на жилище, а близо 1 милион души са бездомни. Данните показват и сериозен ръст на цените на имотите – с около 60% от 2013 г. насам.

 

Сред трудоспособното население заетостта достига средно 77%, но при хората с увреждания тя е значително по-ниска – около 55%. В ЕС живеят около 90 милиона души с увреждания, като всеки трети от тях е изложен на риск от бедност.

 

От Европейска комисия препоръчват мерки за създаване на качествени работни места с достойно заплащане, както и осигуряване на адекватни пенсии. Специален акцент се поставя върху достъпа до образование и грижи за децата в уязвими семейства, както и върху подкрепата за родителите им да намират стабилна заетост.

 

Целта е чрез координирани политики държавите в ЕС да подобрят социалната защита и да ограничат дългосрочно бедността в съюза.

