Във връзка с очаквания интензивен трафик временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по основните пътни артерии.

Основният поток ще бъде към АМ „Тракия“ – около 33 хил. превозни средства, по АМ „Хемус“ - около 17 хил., по АМ „Струма“ - около 19 хил. автомобила, а останалите по други отсечки от пътната мрежа.



На 6 май се очаква засилено движение към София и около 120 хил. превозни средства, част от които са излезли преди почивните дни около 1 май, ще пътуват към столицата. Най-интензивен трафик се очаква в следобедните и вечерните часове между 14:00 и 21:00 ч.