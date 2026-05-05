75 000 коли напускат София за Гергьовден, спират движението на тировете
Ден преди Гергьовден от Агенция „Пътна инфраструктура“ прогнозират засилен трафик по основните изходи на София. Очаква се около 75 000 превозни средства да излязат от столицата. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните часове. Основните потоци ще бъдат към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.
Във връзка с очаквания интензивен трафик временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по основните пътни артерии.
Основният поток ще бъде към АМ „Тракия“ – около 33 хил. превозни средства, по АМ „Хемус“ - около 17 хил., по АМ „Струма“ - около 19 хил. автомобила, а останалите по други отсечки от пътната мрежа.
На 6 май се очаква засилено движение към София и около 120 хил. превозни средства, част от които са излезли преди почивните дни около 1 май, ще пътуват към столицата. Най-интензивен трафик се очаква в следобедните и вечерните часове между 14:00 и 21:00 ч.
