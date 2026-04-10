Неделя, 12 Април 2026, 04:50
"Артемис II" се завръща на Земята

Редактор: Frognews
Историческата мисия „Артемис II“ навлиза във финалната си фаза, като екипажът се подготвя за завръщане на Земята след близо десетдневна мисия в дълбокия Космос.
 

Четиримата астронавти вече изпълниха основните цели на полета, включително рекордно отдалечаване от планетата ни на над 400 хиляди километра, и успешно тестване на системите около Луната.

 

В момента капсулата „Орион“ се подготвя за завръщане, а екипажът изпълнява финалните процедури преди навлизането в атмосферата.

 

Кулминацията на мисията се очаква около 03:00 часа българско време, когато корабът трябва да се приводни в Тихия океан, бележейки успеха на първото пилотирано облитане на Луната за този век.

 

