"Артемис II" се завръща на Земята
Историческата мисия „Артемис II“ навлиза във финалната си фаза, като екипажът се подготвя за завръщане на Земята след близо десетдневна мисия в дълбокия Космос.
Четиримата астронавти вече изпълниха основните цели на полета, включително рекордно отдалечаване от планетата ни на над 400 хиляди километра, и успешно тестване на системите около Луната.
В момента капсулата „Орион“ се подготвя за завръщане, а екипажът изпълнява финалните процедури преди навлизането в атмосферата.
Кулминацията на мисията се очаква около 03:00 часа българско време, когато корабът трябва да се приводни в Тихия океан, бележейки успеха на първото пилотирано облитане на Луната за този век.
