Мярката е разпоредена със заповед на изпълнителния директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски. Проверките ще обхващат документацията, физическото състояние и идентичността на продуктите, както и наличие на остатъци от антибиотици и други лекарствени вещества. Взетите проби ще се анализират в акредитирани лаборатории към областните дирекции по безопасност на храните в София, Шумен и Хасково, като разходите ще бъдат за сметка на вносителите.

Регионалните структури на агенцията ще подават информация към централното управление за извършените проверки, резултатите от анализите и установените нарушения. Целта е да се подобри проследимостта по цялата верига – от вноса до крайния продукт.

От БАБХ подчертават, че десетократното увеличаване на контрола има за цел да ограничи риска от навлизане на пазара на продукти с остатъчни антибиотици, както и да защити българските производители от нелоялна конкуренция.