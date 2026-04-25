Реклама / Ads
Събота, 25 Април 2026, 10:07
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 384 | НОВИНИ

БАБХ започва проверки на 100% от вносното мляко. Досега е проверявала 10%

Източник: БГНЕС
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въвежда 100% контрол върху вноса на сурово мляко и млечни концентрати. Занапред ще се проверяват всички пратки, независимо дали идват от страни в Европейския съюз или от трети държави, след като досега под контрол са попадали едва около 10% от количествата.
 

Мярката е разпоредена със заповед на изпълнителния директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски. Проверките ще обхващат документацията, физическото състояние и идентичността на продуктите, както и наличие на остатъци от антибиотици и други лекарствени вещества. Взетите проби ще се анализират в акредитирани лаборатории към областните дирекции по безопасност на храните в София, Шумен и Хасково, като разходите ще бъдат за сметка на вносителите.

 

Регионалните структури на агенцията ще подават информация към централното управление за извършените проверки, резултатите от анализите и установените нарушения. Целта е да се подобри проследимостта по цялата верига – от вноса до крайния продукт.

 

От БАБХ подчертават, че десетократното увеличаване на контрола има за цел да ограничи риска от навлизане на пазара на продукти с остатъчни антибиотици, както и да защити българските производители от нелоялна конкуренция.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 