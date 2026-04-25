Реклама / Ads
Събота, 25 Април 2026, 10:07
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 155 | НОВИНИ

Германия се готви за мисии в Ормузкия проток, разполага кораби в Средиземно море

Източник: БГНЕС
Германия обмисля разполагането на свои военноморски сили в Средиземно море като част от подготовка за евентуално участие в операция по гарантиране на сигурността в Ормузкия проток, става ясно от изявление на министъра на отбраната Борис Писториус, цитирано от ДПА. По думите му Берлин планира да изпрати миночистач и кораб за командване и логистична поддръжка, които първоначално ще бъдат позиционирани в Средиземноморието.
 

Точни срокове за тяхното отплаване засега не се посочват, но стъпката се разглежда като част от по-широка подготовка за евентуални действия в региона на Персийския залив.

 

Напрежението там рязко се изостри след военните удари на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари, последвани от ответни действия на Техеран, включително фактическо ограничаване на корабоплаването през Ормузкия проток. Това доведе до сериозни сътресения в глобалната търговия, особено в енергийния сектор, като цените на петрола и газа скочиха, а редица държави предприеха спешни мерки за осигуряване на доставки.

 

Възстановяването на нормалния трафик през стратегическия морски коридор се превърна в ключов въпрос в международните усилия за деескалация. В този контекст Германия заявява готовност да се включи в евентуална международна мисия, но при определени условия. Сред тях са трайно прекратяване на бойните действия, наличие на ясен правен мандат в съответствие с международното право и одобрение от Бундестага.

 

Писториус подчертава, че страната разполага със сериозен опит в противоминните операции и традиционно има водеща роля в рамките на НАТО в тази област. Именно тези способности се разглеждат като основен принос, който Германия може да даде за гарантиране на безопасното преминаване на търговски кораби.

 

Подобна позиция изрази и канцлерът Фридрих Мерц, който заяви, че Берлин е готов да се включи в многонационална операция за защита на корабоплаването, като предпочита тя да бъде координирана със САЩ. Освен разминиране, Германия може да предостави и морско разузнаване, с цел подобряване на сигурността в един от най-важните енергийни маршрути в света.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Полша изпраща сделката с Меркосур във върховния съд на ЕС 0| 221 | Полша изпраща сделката с Меркосур във върховния съд на ЕС Ивицата Газа гласува на местни избори за първи път от две десетилетия 0| 256 | Ивицата Газа гласува на местни избори за първи път от две десетилетия СДВР затяга мерките за сигурност в центъра на столицата заради Вечното дерби 0| 314 | СДВР затяга мерките за сигурност в центъра на столицата заради Вечното дерби Предимно слънчева събота 0| 357 | Предимно слънчева събота

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 40| 10265 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 3| 6690 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния 12| 6078 | 15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния
Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента 7| 5715 | Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента
Пак се прочухме – след като имахме цар-премиер, сега ще имаме президент-премиер 12| 3932 | Пак се прочухме – след като имахме цар-премиер, сега ще имаме президент-премиер
Тръмп е разгневен от изявлението на принц Хари за САЩ и Украйна 19| 3672 | Тръмп е разгневен от изявлението на принц Хари за САЩ и Украйна
Защо САЩ атакуват Иран, но оставят Северна Корея на мира 7| 3424 | Защо САЩ атакуват Иран, но оставят Северна Корея на мира
Какво ще има на мястото на Паметника на Съветската армия? 11| 3378 | Какво ще има на мястото на Паметника на Съветската армия?
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 