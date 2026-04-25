Точни срокове за тяхното отплаване засега не се посочват, но стъпката се разглежда като част от по-широка подготовка за евентуални действия в региона на Персийския залив.

Напрежението там рязко се изостри след военните удари на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари, последвани от ответни действия на Техеран, включително фактическо ограничаване на корабоплаването през Ормузкия проток. Това доведе до сериозни сътресения в глобалната търговия, особено в енергийния сектор, като цените на петрола и газа скочиха, а редица държави предприеха спешни мерки за осигуряване на доставки.

Възстановяването на нормалния трафик през стратегическия морски коридор се превърна в ключов въпрос в международните усилия за деескалация. В този контекст Германия заявява готовност да се включи в евентуална международна мисия, но при определени условия. Сред тях са трайно прекратяване на бойните действия, наличие на ясен правен мандат в съответствие с международното право и одобрение от Бундестага.

Писториус подчертава, че страната разполага със сериозен опит в противоминните операции и традиционно има водеща роля в рамките на НАТО в тази област. Именно тези способности се разглеждат като основен принос, който Германия може да даде за гарантиране на безопасното преминаване на търговски кораби.

Подобна позиция изрази и канцлерът Фридрих Мерц, който заяви, че Берлин е готов да се включи в многонационална операция за защита на корабоплаването, като предпочита тя да бъде координирана със САЩ. Освен разминиране, Германия може да предостави и морско разузнаване, с цел подобряване на сигурността в един от най-важните енергийни маршрути в света.