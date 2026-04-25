Кметът инж. Найден Найденов коментира пред агенцията, че темата се влачи от години и въпреки многократните разговори с различни министри, реален резултат няма. Според него основният аргумент, който постоянно се изтъква, е изготвянето на специален закон за пещерите, но такъв документ вече повече от десетилетие не е приет. Това, по думите му, оставя казуса в застой, докато общината продължава да поддържа инфраструктурата около обекта без да получава финансови постъпления.

„Битката за Съева дупка продължава. Чакаме новия кабинет и почваме от начало. Няма да се откажем. Дано срещнем разбиране за този казус, защото това е много важно за общината. Собствените ни приходи са изключително важни", коментира кметът.

От местната власт смятат, че ако управлението на пещерата бъде поето на общинско ниво, приходите ще могат да се инвестират в подобряване на местната инфраструктура и в реализация на нови проекти. Кметът подчертава, че в момента общината разчита основно на външно финансиране и административни процедури, което значително забавя развитието на населените места.

В плановете на Ябланица влиза и цялостно облагородяване на района около пещерата с цел тя да се развие като още по-привлекателна туристическа дестинация. Според местната администрация това би дало допълнителен тласък на туризма и икономическата активност в региона.

Съева дупка е сред най-известните природни забележителности у нас. Тя се намира в Предбалкана, край село Брестница. Пещерата е оформена в продължение на милиони години и впечатлява с богата система от сталактити, сталагмити и други карстови образувания. Тя е електрифицирана и отворена за посетители от десетилетия, като привлича хиляди туристи годишно.

Обектът включва няколко основни зали с характерни природни форми и е включен в списъка на Стоте национални туристически обекта. Освен туристическата си стойност, пещерата има и значение и за природозащитниците, тъй като е местообитание на защитени видове прилепи.