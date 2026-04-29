В България има места с над 90% загуба на вода по мрежата
Основният проблем, причиняващ загубата на вода по трасетата, е старата и компрометирана мрежа, която изтича много ресурс. В ЕС нормалните проценти са около 10-20%, а нашите са 60%. В София са под 40%, но има и населени места с над 90% загуби на вода. Това заяви служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов пред Нова нюз.
Той изброи няколко проблема, свързани с водни кризи, включително режимите на водата, проблемите с качеството ѝ за пиене и напояване, а също и биоразнообразието.
„В нашия доклад опитваме да обобщим най-важните въпроси за сектора на база анализи от последните години и техните заключения“, допълни той.
Над 70% загуби във водопроводната мрежа са резултат от липса на прозрачност и контрол при обществените поръчки.
