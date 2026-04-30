Контрастът с управлението на Мелони, която още в началото на мандата си предприе мерки срещу незаконните рейв партита, е повече от очевиден.

Появата на Салис на политическата сцена идва в ключов момент – правителството на Мелони претърпя сериозен неуспех на референдум за съдебни реформи през март, което даде нова увереност на опозицията. Така левите партии започнаха да виждат реален шанс за победа на следващите парламентарни избори, които трябва да се проведат до края на следващата година. Въпреки това те все още търсят кандидат, който да обедини различните формации.

40-годишната Салис засега избягва категоричен отговор дали ще се включи в националната политика, макар да признава, че има интерес към подобна стъпка. По думите ѝ гражданите на Генуа са я избрали за кмет и тя е длъжна да изпълни този ангажимент. В същото време обаче натискът върху нея расте, включително и от последователи в социалните мрежи, които я призовават да се кандидатира на национално ниво.

Въпреки предпазливостта си, Салис вече набира политическа инерция. Социологическо проучване показва, че евентуална нейна листа би могла да събере около 6,5% подкрепа – значителен резултат за политик без собствена партия и без официално обявена кандидатура. Това би доближило левицата до десния блок, който засега запазва минимална преднина.

Основни фигури в левия спектър остават лидерът на Демократическата партия Ели Шлайн и бившият премиер Джузепе Конте от Движение „Пет звезди“. Салис обаче не подкрепя идеята за вътрешни избори и настоява кандидатът да бъде излъчен чрез съгласие между партиите – модел, подобен на този, който ѝ донесе победата на местните избори в Генуа.

Тя смята, че основният проблем на левицата не е липсата на лидер, а липсата на единство. Според нея успехът в политиката, както и в спорта, изисква компромиси и обща цел. Салис подчертава, че обединението е ключово, ако левите сили искат да предложат убедителна алтернатива на управлението.

Бившата лекоатлетка изгражда образ на „обикновен човек“, израснал в скромна среда. Дъщеря на работник по поддръжката на спортни съоръжения, тя казва, че е израснала буквално на стадиона. В спортната си кариера е десеткратна национална шампионка и двукратна олимпийка, преди контузия да сложи край на участието ѝ малко преди Олимпиадата в Рио де Жанейро през 2016 г. По-късно заема и ръководна позиция в Италианския олимпийски комитет.

Външният ѝ вид и публичният образ също предизвикват реакции – от възхищение до подигравки. Критиците ѝ често я атакуват заради стила ѝ, но тя отговаря, че сексизмът в политиката остава реален проблем и че вниманието често се измества от компетентността към личния живот.

Като кмет Салис вече е предприела редица прогресивни инициативи, включително признаване на деца на еднополови двойки, създаване на общински офис за ЛГБТ права и въвеждане на минимално заплащане по обществени договори. В същото време тя постепенно измества политическите си позиции към центъра, поставяйки акцент върху теми като здравеопазване, трудов пазар, сигурност и миграция.

Салис признава, че липсата ѝ на дългогодишен политически опит може да бъде слабост, но изтъква, че умението да се адаптира и да работи в екип е ключово. Тя посочва, че управлението на голям град като Генуа изисква същите качества – компетентен екип и способност за бързо учене.

Историята на италианската политика показва, че много кметове са правили опит да преминат на национално ниво, но не всички успяват да повторят успеха си. Пример за успешен такъв преход е Матео Ренци, докато други, като Вирджиния Раджи, губят подкрепа след управлението си.

Дали Салис ще се превърне в реална алтернатива на Мелони или ще остане поредният бързо изгрял политически феномен, засега остава неясно. Със сигурност обаче тя вече поставя важен въпрос пред левицата – не само кой да я води, но и докъде е готова да стигне, за да спечели властта.