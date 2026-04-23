Четвъртък, 23 Април 2026, 12:51
Борислав Сарафов се връща като шеф на Национална следствена служба

Източник: БГНЕС
Борислав Сарафов ще се върне в Националната следствена служба, където ще заеме поста директор и заместник-главен прокурор по разследването. Това разкри пред Нова телевизия Стефан Петров от Прокурорската колегия. Така в прокуратурата остава само един заместник – Магдалена Лазарова, която след шест месеца би могла да поеме временно ръководството като изпълняващ функциите главен прокурор, ако няма титуляр и при условие че даде съгласие.
 

Петров уточни, че е разговарял със Сарафов още в понеделник, когато той е заявил намерение да подаде оставка, а формално това е станало в сряда. Очаква се дисциплинарното производство срещу него да бъде разгледано през следващата седмица.

 

Паралелно с това са подготвени правила за евентуалното отстраняване на члена на ВСС Йордан Стоев, като процедурата следва вече прилагания модел в случая с Иван Гешев. Искането за освобождаването му е свързано със запис на разговор между него и бившия главен прокурор.

 

Вчера Борислав Сарафов обяви, че се оттегля от поста изпълняващ функциите главен прокурор, като решението му беше публикувано официално на сайта на прокуратурата. Веднага след това Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Ваня Стефанова за негов наследник на поста за срок от шест месеца. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок.

 

До този момент Стефанова беше заместник на главния прокурор, назначена по предложение на самия именно на Сарафов.

 

В изявлението си Сарафов подчерта, че решението му не е спонтанно, а взето още преди време след внимателна преценка. Той е отложил обявяването му, „за да не създаде допълнителна нестабилност в прокуратурата на фона на продължителната политическа криза“.

 

 

Автор: Иван Гайдаров
