Борислав Сарафов се връща като шеф на Национална следствена служба

Петров уточни, че е разговарял със Сарафов още в понеделник, когато той е заявил намерение да подаде оставка, а формално това е станало в сряда. Очаква се дисциплинарното производство срещу него да бъде разгледано през следващата седмица.

Паралелно с това са подготвени правила за евентуалното отстраняване на члена на ВСС Йордан Стоев, като процедурата следва вече прилагания модел в случая с Иван Гешев. Искането за освобождаването му е свързано със запис на разговор между него и бившия главен прокурор.

Вчера Борислав Сарафов обяви, че се оттегля от поста изпълняващ функциите главен прокурор, като решението му беше публикувано официално на сайта на прокуратурата. Веднага след това Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Ваня Стефанова за негов наследник на поста за срок от шест месеца. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок.

До този момент Стефанова беше заместник на главния прокурор, назначена по предложение на самия именно на Сарафов.

В изявлението си Сарафов подчерта, че решението му не е спонтанно, а взето още преди време след внимателна преценка. Той е отложил обявяването му, „за да не създаде допълнителна нестабилност в прокуратурата на фона на продължителната политическа криза“.