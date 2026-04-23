Очаква се утре ръководството на ТЕЦ-а да проведе среща с персонала, на която ще бъдат уточнени конкретните стъпки около съкращенията и регистрацията на освободените в бюрата по труда. Директорът подчертава, че процедурите са създадени така, че да осигурят подкрепа на хората – от регистрацията до последващото им обслужване – и уверява, че те няма да бъдат оставени сами да се справят. Точният брой на съкратените все още не е окончателно ясен, но се очаква да надхвърли 300 души.

ТЕЦ „AES Гълъбово“ е най-модерната въглищна електроцентрала в България. Централата беше въведена в експлоатация през 2011 г. и разполага с два блока с обща мощност 670 мегавата, които използват местни въглища. Тя е сред ключовите елементи на енергийната система на България, като през 2025 г. е произвела около 2 618 000 MWh електроенергия, което представлява приблизително 7% от общото потребление в страната.

В момента електроенергията от централата се продава на преференциална цена заради инвестиционна компонента, гарантираща възвръщаемостта на вложенията в новите мощности, оценявани на около 1,3 млрд. евро. След 8 май обаче централата ще трябва да излезе на свободния пазар на електроенергия, тъй като договорът ѝ с Национална електрическа компания (НЕК) изтича.