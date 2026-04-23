Британски водолази ще разминират водите в Ормузкия проток

Експерти от Кралския флот, обучени в обезвреждане и разчистване на мини, се подготвят да бъдат използвани като допълнителен ресурс, заедно с безекипажни системи. Докато военни плановици участват във втори ден от преговори, организирани в Лондон, Великобритания потвърди също, че ще предостави автономни системи за лов на мини като част от предложена многонационална мисия за защита на протока. Този ход е част от усилията на Лондон да покаже на Вашингтон, че Обединеното кралство е готово да направи сериозен принос за охраната на ключовия морски път през Персийския залив.

Великобритания и Франция са свикали поредица от срещи с цел да гарантират свободата на корабоплаване в този търговски коридор и да облекчат икономическия натиск, причинен от неговото затваряне в началото на март. Въпреки това участващите държави са разделени относно ролята на САЩ в инициативата, докато Белият дом настоява, че не се нуждае от европейска помощ. Тръмп по-рано е нарекъл британските военноморски сили „играчки“.

Съдбата на корабоплавателния маршрут остава неясна, след като президентът на САЩ обяви, че удължава безсрочно примирието, което трябваше да изтече в сряда. Той е заявил, че американската блокада на протока ще остане в сила. Иран е сигнализирал, че няма да изпрати преговорен екип за разговори със САЩ в Пакистан, докато блокадата не бъде вдигната, и впоследствие е задържал два чуждестранни кораба, преминаващи през Ормузкия проток.

Лондон заяви миналия месец, че обмисля да изпрати кораб на Кралския флот или търговски съд с автономни системи за разминиране в Персийския залив, но сега ускорява тези планове.