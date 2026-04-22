Броенето приключи: ЦИК обявява резултатите утре, а имената на избраните – в събота
Централната избирателна комисия (ЦИК) ще обяви имената на новите 240 народни представители в събота, 25 април. Още утре обаче комисията ще излезе с официалните резултати от гласуването и разпределението на мандатите, съобщи председателят на ЦИК Камелия Нейкова.
 

Вчера приключи приемането на изборните книжа от всички районни избирателни комисии (РИК). В момента тече критично важният процес по повторно въвеждане на данните в изчислителния пункт на ЦИК. Целта е да се изчистят всички несъответствия и разминавания между протоколите на СИК и РИК, преди резултатите да станат окончателни.

 

Срокове по закон Съгласно Изборния кодекс

 

До четвъртък (23 април): Обявяване на получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите.


До неделя (26 април): Обявяване на имената на избраните народни представители.


Камелия Нейкова уточни, че комисията ще се постарае да изпревари крайния срок и списъкът с имената да бъде публичен още в събота.

 

На 19 април България гласува на осмите поредни парламентарни избори от 2021 г. насам – безпрецедентна серия в новата ни политическа история, която сега очаква своя епилог с конституирането на новото Народно събрание.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
