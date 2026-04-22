Вчера приключи приемането на изборните книжа от всички районни избирателни комисии (РИК). В момента тече критично важният процес по повторно въвеждане на данните в изчислителния пункт на ЦИК. Целта е да се изчистят всички несъответствия и разминавания между протоколите на СИК и РИК, преди резултатите да станат окончателни.

Срокове по закон Съгласно Изборния кодекс

До четвъртък (23 април): Обявяване на получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите.



До неделя (26 април): Обявяване на имената на избраните народни представители.



Камелия Нейкова уточни, че комисията ще се постарае да изпревари крайния срок и списъкът с имената да бъде публичен още в събота.

На 19 април България гласува на осмите поредни парламентарни избори от 2021 г. насам – безпрецедентна серия в новата ни политическа история, която сега очаква своя епилог с конституирането на новото Народно събрание.