Реклама / Ads
Събота, 18 Април 2026, 13:20
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 2132 | НОВИНИ

Ден за размисъл, агитацията е забранена

Днес е ден за размисъл преди предсрочните парламентарни избори на 19 април. Забранени са политическата агитация, митингите и раздаването на агитационни материали. Не е разрешено обявяването на резултати от социологически проучвания. Премахват се агитационните материали, които са на по-малко от 50 метра от входа на сградите, в които се помещават изборните секции.
 

Изборният ден започва в 7.00 часа и продължава до 20.00 часа. Ако пред секцията има чакащи хора, гласуването може да бъде удължено до 21:00 ч. Гласува се само с валидна лична карта или "зелен паспорт" (за родените преди 1931 г.).

 

На изборите в неделя ще участват 14 партии, 10 коалиции и един независим кандидат. Те ще се борят за гласовете на избирателите за попълване на 240 места в 52-то Народно събрание. Малко над 4700 са кандидатите, регистрирани за вота в цялата страна.

 

На вота в неделя ще се гласува с машини и с хартиени бюлетини. Възможност за гласуване с машина ще има у нас в секциите с над 300 избиратели. В останалите – ще се гласува с хартия.

 

Зад граница сънародниците ни ще гласуват в 493 секции, разположени в 55 държави. Окончателният брой избиратели за вота в неделя е 6 575 151.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 