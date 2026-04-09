Събота, 11 Април 2026, 04:47
Джордж Клуни влезе в най-трудния си сценарий – челен сблъсък с Доналд Тръмп

Редактор: Frognews
Словесният дуел между Холивуд и Вашингтон достигна нова точка на кипене. По време на форума „Диалози за таланта“ в Италия, актьорът Джордж Клуни отправи остри критики към президента Доналд Тръмп, поставяйки под въпрос моралните граници на неговата външна политика.
 

Клуни реагира на скорошна публикация на Тръмп, в която президентът предупреди, че „цяла една цивилизация може да загине тази нощ“ заради напрежението с Иран. Според актьора подобна реторика е недопустима. „Някои твърдят, че Тръмп е нормален. Но ако човек казва, че иска да сложи край на цивилизацията, това е потенциално военно престъпление. Има граница, която не бива да се преминава“, заяви Клуни пред публиката в Кунео.

 

Администрацията на Тръмп не закъсня с отговора, но вместо да коментира геополитическите опасения на актьора, избра личната атака с голяма доза сарказъм. Директорът по комуникациите Стивън Чунг разпространи официално изявление, в което се казва:

 

„Единственият, който извършва военни престъпления, е Джордж Клуни – предвид ужасните му филми и слабата му актьорска игра.“


Сблъсъкът се случва в деликатен момент, само часове след като бе обявено временно примирие между САЩ и Иран, което за момента отложи заплахата за масиран конфликт. Докато светът си отдъхва от военната заплаха, битката между политическата сцена и червения килим очевидно тепърва ще се разгаря.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Трус в &quot;Долче&Габана&quot;: Оставка, продажби и кредитори 2| 2199 | Трус в "Долче&Габана": Оставка, продажби и кредитори Започва строителството на още една отсечка на &quot;Хемус&quot; 0| 2284 | Започва строителството на още една отсечка на "Хемус" ЦИК: При над 10 избиратели отваряме секции в болници и социални домове 0| 2208 | ЦИК: При над 10 избиратели отваряме секции в болници и социални домове Пак остър тон от Скопие: Въпросът с България се решава за един следобед 8| 2340 | Пак остър тон от Скопие: Въпросът с България се решава за един следобед

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати? 19| 4720 | Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати?
Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн 14| 4164 | Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн
Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка? 1| 3627 | Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка?
„Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години 3| 3363 | „Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 4| 3140 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс 13| 2900 | Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс
Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност 1| 2852 | Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност
Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница 0| 2838 | Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница
