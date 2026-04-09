Клуни реагира на скорошна публикация на Тръмп, в която президентът предупреди, че „цяла една цивилизация може да загине тази нощ“ заради напрежението с Иран. Според актьора подобна реторика е недопустима. „Някои твърдят, че Тръмп е нормален. Но ако човек казва, че иска да сложи край на цивилизацията, това е потенциално военно престъпление. Има граница, която не бива да се преминава“, заяви Клуни пред публиката в Кунео.

Администрацията на Тръмп не закъсня с отговора, но вместо да коментира геополитическите опасения на актьора, избра личната атака с голяма доза сарказъм. Директорът по комуникациите Стивън Чунг разпространи официално изявление, в което се казва:

„Единственият, който извършва военни престъпления, е Джордж Клуни – предвид ужасните му филми и слабата му актьорска игра.“



Сблъсъкът се случва в деликатен момент, само часове след като бе обявено временно примирие между САЩ и Иран, което за момента отложи заплахата за масиран конфликт. Докато светът си отдъхва от военната заплаха, битката между политическата сцена и червения килим очевидно тепърва ще се разгаря.