На финалната права: Какво ще обсъжда служебният кабинет днес

Министрите ще обсъдят и проект на съвместна декларация за стратегическо партньорство между България и Армения.

Сред точките е и предложение за отчуждаване на частни имоти за държавни нужди, свързани с изграждането на железопътната линия Видин–София, в участъка между Видин и Медковец, както и за нова гара при Срацимир. Проектът е част от по-широка инициатива за актуализация и подготовка на този железопътен участък и засяга територии в землището на село Въртоп, община Видин.

Кабинетът ще разгледа също оттегляне на предложение до Народното събрание, касаещо програма за управление на държавни имоти и имоти на държавни публични предприятия, както и отмяна на предходни правителствени решения.

Очаква се още да бъде одобрен протокол между образователните министерства на България и Украйна, който урежда дейността на Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ в Одеска област. Документът беше подписан на 30 март 2026 г. в Киев.