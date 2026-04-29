Реклама / Ads
Сряда, 29 Април 2026, 12:55
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 1660 | НОВИНИ

На финалната права: Какво ще обсъжда служебният кабинет днес

Източник: БГНЕС
Министерският съвет ще разгледа на редовното си заседание, започващо в 10:00 часа, план за 2026 г., свързан с изпълнението на националната стратегия за предотвратяване и противодействие на нередности и измами, засягащи бюджета на Европейския съюз за периода 2021–2027 г., съобщават от правителствената пресслужба. В дневния ред са включени още доклад за състоянието на държавната администрация през 2025 г., както и годишен отчет за напредъка през 2026 г. по прилагането на средносрочния фискално-структурен план на България за периода 2025–2028 г.
 

Министрите ще обсъдят и проект на съвместна декларация за стратегическо партньорство между България и Армения.

 

Сред точките е и предложение за отчуждаване на частни имоти за държавни нужди, свързани с изграждането на железопътната линия Видин–София, в участъка между Видин и Медковец, както и за нова гара при Срацимир. Проектът е част от по-широка инициатива за актуализация и подготовка на този железопътен участък и засяга територии в землището на село Въртоп, община Видин.

 

Кабинетът ще разгледа също оттегляне на предложение до Народното събрание, касаещо програма за управление на държавни имоти и имоти на държавни публични предприятия, както и отмяна на предходни правителствени решения.

 

Очаква се още да бъде одобрен протокол между образователните министерства на България и Украйна, който урежда дейността на Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ в Одеска област. Документът беше подписан на 30 март 2026 г. в Киев.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Нова Зеландия без статуя на сексуални робини след несъгласие на Япония 0| 137 | Нова Зеландия без статуя на сексуални робини след несъгласие на Япония Камерна пиано вечер с музика от Бах до Дебюси представя Венилина Малинова 0| 362 | Камерна пиано вечер с музика от Бах до Дебюси представя Венилина Малинова

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7454 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5626 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4671 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 5| 4325 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година 0| 3284 | Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година
Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028 3| 3197 | Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028
Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки 4| 3137 | Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки
Предложението на Иран: отваряме Ормуз, преговорите по ядрения въпрос – по-късно 12| 2904 | Предложението на Иран: отваряме Ормуз, преговорите по ядрения въпрос – по-късно
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 