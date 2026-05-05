Хентавирус: Как един круиз се превърна в ад за пасажерите

На следващия ден, когато корабът вече е блокиран край островите Кабо Верде и не получава разрешение пътниците и екипажът да слязат на брега, видимо разстроеният Росмарин споделя: „Това, което се случва в момента, е съвсем реално за всички нас“.

„Ние не сме просто заглавия. Ние сме хора – със семейства, с живот, с близки, които ни чакат у дома“, казва той с треперещ глас. „Всичко, което искаме, е да се чувстваме в безопасност и да се приберем вкъщи“.

Само два дни по-рано той с ентусиазъм разказва как е забелязал рядка и застрашена птица на остров Найтингейл.

Страх и изолация на борда

Около 150 души остават блокирани на кораба, който е плавал до едни от най-отдалечените места на планетата, включително Тристан да Куня – остров в Южния Атлантик, разположен между Аржентина и Южна Африка. По данни на оператора на круиза трима души на борда са починали – нидерландска двойка и германски гражданин.

Първият заразен пътник, нидерландец, умира още на 11 април, докато корабът се насочва към Тристан да Куня. Тялото му остава на борда почти две седмици, преди да бъде свалено на остров Света Елена, придружено от съпругата му.

Само дни по-късно и тя се разболява и умира. Друг пътник – британец – изпада в тежко състояние и е евакуиран по спешност в Южна Африка. Южноафриканските власти потвърждават, че той е дал положителен тест за хантавирус. В Нидерландия също е потвърдено, че починалата жена е била заразена.

Пътуване, което продължава въпреки трагедията

Корабът Hondius отплава от Ушуая в Южна Аржентина през март като част от туристическа експедиция до Антарктика, с цени на каютите между 14 000 и 22 000 евро. Маршрутът включва Антарктида, Фолклендските острови, Южна Джорджия, Найтингейл, Тристан да Куня, Света Елена и остров Възнесение, преди да достигне водите на Кабо Верде в началото на май.

Въпреки случващото се, на 1 май готвачът на кораба публикува безгрижно видео, в което плува с колеги в океана, докато корабът е закотвен наблизо – без яснота дали е бил наясно със смъртните случаи. На следващия ден умира още един пътник – германски гражданин, като причината за смъртта му все още не е установена.

Здравните власти в Кабо Верде отказват да позволят слизането на пътниците и медицинска евакуация, докато не бъде извършена пълна проверка. Обмисля се корабът да отплава към Лас Палмас или Тенерифе, където да бъдат предприети необходимите мерки.

Хантавирусът се разпространява основно чрез гризачи, но в редки случаи може да се предава и между хора, според Световната здравна организация.

Въпреки нарастващото напрежение, властите в Южна Африка и Кабо Верде уверяват, че няма непосредствен риск за населението на сушата, тъй като корабът остава изолиран.