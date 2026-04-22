Язовирите пълни на 71%, започва поливният сезон

Водата вече се подава по всички напоителни канали в районите, където има подадени заявки. Съоръженията са в добро техническо състояние, а нивата се наблюдават постоянно от екипи на дружеството.

През изминалия сезон са били напоени около 348 000 декара земеделски площи. Очакванията са тази година обхватът да се увеличи.

От „Напоителни системи“ напомнят, че е строго забранено влизането и къпането в язовири, канали и други хидротехнически съоръжения.