НОВИНИ
Язовирите пълни на 71%, започва поливният сезон
Язовирите, управлявани от „Напоителни системи“, разполагат с достатъчно водни запаси и в момента са запълнени средно на около 71%. Това съобщиха от дружеството, като уточниха, че започва поливният сезон за 2026 г.
Водата вече се подава по всички напоителни канали в районите, където има подадени заявки. Съоръженията са в добро техническо състояние, а нивата се наблюдават постоянно от екипи на дружеството.
През изминалия сезон са били напоени около 348 000 декара земеделски площи. Очакванията са тази година обхватът да се увеличи.
От „Напоителни системи“ напомнят, че е строго забранено влизането и къпането в язовири, канали и други хидротехнически съоръжения.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ
Реклама / Ads