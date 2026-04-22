Язовирите пълни на 71%, започва поливният сезон

Язовирите, управлявани от „Напоителни системи“, разполагат с достатъчно водни запаси и в момента са запълнени средно на около 71%. Това съобщиха от дружеството, като уточниха, че започва поливният сезон за 2026 г.
 

Водата вече се подава по всички напоителни канали в районите, където има подадени заявки. Съоръженията са в добро техническо състояние, а нивата се наблюдават постоянно от екипи на дружеството.

 

През изминалия сезон са били напоени около 348 000 декара земеделски площи. Очакванията са тази година обхватът да се увеличи.

 

От „Напоителни системи“ напомнят, че е строго забранено влизането и къпането в язовири, канали и други хидротехнически съоръжения.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Нови документи по случая „Епстийн“: Съмнения за ненаказани влиятелни фигури 0| 315 | Нови документи по случая „Епстийн“: Съмнения за ненаказани влиятелни фигури „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в накои части на столицата 0| 350 | „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в накои части на столицата Повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са върнати в Украйна 0| 303 | Повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са върнати в Украйна Няма случаи на антракс при хора у нас, следят контактни лица в Силистренско 0| 288 | Няма случаи на антракс при хора у нас, следят контактни лица в Силистренско

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 24| 15179 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 10332 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България 15| 9037 | От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 23| 8073 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 49| 7902 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 52| 7048 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 51| 6666 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея 2| 6194 | 150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея
