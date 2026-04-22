Всичко започна през бурните 60-те, когато един бунтар на име Джак се появи в „Волният ездач“ (Easy Rider). Той не просто влезе в кадър – той разби вратата за цяло едно поколение актьори, които не приличаха на класическите красавци. Никълсън донесе на екрана нещо опасно, непредвидимо и магнетично. Той беше гласът на онези, които не се страхуваха да излязат извън коловоза.

Ако се опитате да преброите иконичните му роли, ще ви трябва цял следобед. Светът никога няма да забрави Рандъл Макмърфи в „Полет над кукувиче гнездо“ – ролята, която се превърна в химн на свободния дух срещу системата. Но Джак можеше да бъде и чистото зло. В „Сиянието“ неговият Джак Торънс и репликата „Here’s Johnny!“ превърнаха усмивката му в най-страшното оръжие на екрана.

Той е майстор на парадокса – може да ви разплаче от смях като саркастичния Мелвин Юдол в „Колкото толкова“ или да ви смрази като Жокера, за когото мнозина все още твърдят, че е най-добрият в историята.

Никълсън е един от малцината с три статуетки от Академията, но наградите са само подробност. Истинското му наследство е неговата иронична дистанция от суетата. С черните си очила, които не сваля дори на първия ред на мачовете на любимите си „Лейкърс“, Джак ни казва едно: „Аз знам нещо, което вие не знаете“.

Днес, на 89, той е символ на една ера, в която характерът означаваше нещо. Джак Никълсън остава сценарист на собствения си живот, продуцент на своята легенда и вечният бунтар, който ни научи, че малко лудост е необходима, за да останеш нормален в този свят.

Честит рожден ден, Джак! Благодарим за усмивката.