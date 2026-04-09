Икономист: Не еврото, а липсата на кадри вдига цените на услугите

Ангелов обясни, че докато стоките (особено вносните от Китай) дългосрочно поевтиняват, секторът на услугите бележи ръст. Ресторанти, хотели, фризьорски салони, ремонти и дори здравни услуги са поскъпнали през януари, но това е тенденция, наблюдавана и миналата година.

„Причината не е в еврото, а в рекордно ниската безработица. Когато липсват кадри, разходите за труд растат, а това неизменно се отразява на крайната цена на услугите“, подчерта експертът.

Според икономиста България може да избегне тегленето на нов външен дълг, стига държавната политика да бъде по-прецизна. Той призова мерките за подкрепа по време на криза да бъдат целенасочени към хората в нужда, а не да се раздават средства „на калпак“ за всички.

Георги Ангелов не подмина и темата за петрола. Въпреки че цените в момента остават под 100 долара за барел, той предупреди, че докато напрежението в Близкия изток продължава, горивата ще се задържат на високи нива. Все пак примирието с Иран, обсъдено по-рано днес, дава надежда за успокояване на енергийните пазари.