Четвъртък, 23 Април 2026, 10:13
Иран и САЩ още не намират диалог за прекратяването на огъня

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Иран и Съединените щати остават разделени за прекратяването на огъня, блокадата, ядрените въпроси и контрола над Ормузкия проток.
 

Техеран заяви, че отварянето на Ормузкия проток е невъзможно при такова „фрапантно нарушение“ на примирието от страна на Съединените щати и Израел.

 

В публикация в Х главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф каза, че нарушенията включват военноморската блокада на иранските пристанища от страна на САЩ, което според него е равносилно на вземане на световната икономика за заложник, и „подстрекаване към военни действия“ от страна на Израел на всички фронтове.

 

Иран остава отворен за преговори, заяви иранският президент Масуд Пезешкиан, но подчерта, че „нарушаването на ангажиментите, блокадата и заплахите са основни пречки за истинските преговори“.

 

По-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп удължи за неопределено време двуседмичното прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран, но не вдигна блокадата на иранските кораби, които се опитват да излязат от протока.

 

Иран, който счита блокадата за война, задържа най-малко три кораба в ключовия морски път. След информацията за инцидентите цената на суровия петрол сорт Брент се покачи отново над 100 долара за барел.

 

Във Вашингтон ще се проведат преговори между Ливан и Израел на равнище посланици. Очаква се Бейрут да поиска удължаване на 10-дневното примирие между двете страни с един месец. Ливанска журналистка беше убита вчера при израелски удар в южната част на страната въпреки обявеното прекратяване на огъня.

 

Ливанският премиер Науаф Салам заяви, че нападенията срещу журналисти и възпрепятстването на усилията за оказване на помощ представляват военни престъпления. Съобщено беше и за четирима убити при израелски удари в източната и южната част на страната.

