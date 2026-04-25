Въпреки тежките условия след войната, местни жители изразяват надежда, че изборите ще донесат промяна.

Гласуването се провежда на фона на затруднени преговори след примирието от октомври, без съществен напредък към международно споразумение за управление на Газа. В същото време редица европейски и арабски държави подкрепят идея за възстановяване на контрола на Палестинската автономия и създаване на независима държава.

Според западни дипломати тези местни избори могат да отворят път към първите национални избори от десетилетия и да стимулират реформи за по-голяма прозрачност и отчетност.

Това е първият вот след началото на войната в Газа, предизвикана от нападението на Хамас срещу Израел. Последните местни избори на Западния бряг се проведоха преди четири години.

Палестинската автономия изпитва сериозни финансови затруднения, след като Израел задържа данъчни приходи, което поражда риск от икономическа криза. Тел Авив оправдава мярката с несъгласие със социални плащания към затворници и семейства на загинали.

На този фон израелското правителство продължава политика в подкрепа на заселниците, като финансовият министър Бецалел Смотрич заявява, че идеята за палестинска държава ще бъде „спряна“.

В самия Дейр ал Балах изборите се провеждат при ограничени условия – урни са разположени дори в палатки, а гласуването приключва по-рано заради липса на електричество. Заради разрушенията в останалата част от Газа вот там не се организира.

Част от палестинските фракции бойкотират изборите заради изискването кандидатите да подкрепят споразуменията на Палестинската автономия, включително признаването на Израел. Хамас не участва официално, но се смята, че има свързани кандидати, чиято подкрепа може да покаже реалното му влияние.

Очаква се вота да обхване над един милион избиратели, включително около 70 000 в Газа, а резултатите да станат ясни до края на деня или утре.