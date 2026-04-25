Реклама / Ads
Събота, 25 Април 2026, 10:07
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 256 | НОВИНИ

Ивицата Газа гласува на местни избори за първи път от две десетилетия

Източник: БГНЕС
Днес палестинците гласуват на местни избори, които ще се проведат и в ивицата Газа за първи път от близо 20 години, съобщава Reuters. Вотът се разглежда като индикатор за обществените нагласи на фона на продължаващия конфликт и напрежението около бъдещето на палестинската държавност. Палестинската автономия, базирана на Западния бряг, залага символично на участието на град Дейр ал Балах в Газа, за да затвърди претенциите си за влияние в анклава, откъдето беше изтласкана от Хамас през 2007 г.
 

Въпреки тежките условия след войната, местни жители изразяват надежда, че изборите ще донесат промяна.

 

Гласуването се провежда на фона на затруднени преговори след примирието от октомври, без съществен напредък към международно споразумение за управление на Газа. В същото време редица европейски и арабски държави подкрепят идея за възстановяване на контрола на Палестинската автономия и създаване на независима държава.

 

Според западни дипломати тези местни избори могат да отворят път към първите национални избори от десетилетия и да стимулират реформи за по-голяма прозрачност и отчетност.

 

Това е първият вот след началото на войната в Газа, предизвикана от нападението на Хамас срещу Израел. Последните местни избори на Западния бряг се проведоха преди четири години.

 

Палестинската автономия изпитва сериозни финансови затруднения, след като Израел задържа данъчни приходи, което поражда риск от икономическа криза. Тел Авив оправдава мярката с несъгласие със социални плащания към затворници и семейства на загинали.

 

На този фон израелското правителство продължава политика в подкрепа на заселниците, като финансовият министър Бецалел Смотрич заявява, че идеята за палестинска държава ще бъде „спряна“.

 

В самия Дейр ал Балах изборите се провеждат при ограничени условия – урни са разположени дори в палатки, а гласуването приключва по-рано заради липса на електричество. Заради разрушенията в останалата част от Газа вот там не се организира.

 

Част от палестинските фракции бойкотират изборите заради изискването кандидатите да подкрепят споразуменията на Палестинската автономия, включително признаването на Израел. Хамас не участва официално, но се смята, че има свързани кандидати, чиято подкрепа може да покаже реалното му влияние.

 

Очаква се вота да обхване над един милион избиратели, включително около 70 000 в Газа, а резултатите да станат ясни до края на деня или утре.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 