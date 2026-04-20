И все пак свидетелствата показват, че участието им е далеч по-значимо, отколкото личи от учебниците.

Жените преди и по време на въстанието



Още в подготовката на въстанието жените имат активна роля. Те шият знамена, укриват оръжие, пренасят сведения и подпомагат революционните комитети. Някои дори настояват да се включат с оръжие. Проф. Марин Дринов отбелязва с удивление, че цели групи моми искат да воюват редом с мъжете.















В Панагюрище – центъра на Четвърти революционен окръг – тази енергия придобива най-видим израз. Там младата учителка Райна Княгиня е натоварена да ушие въстаническото знаме. Подкрепена от Георги Бенковски, тя приема задачата и създава един от най-силните символи на въстанието.

На 22 април 1876 г., по време на тържественото освещаване на знамето, Райна е призована да го носи. Тя се превръща в лице на бунта – яздейки кон, с развято знаме, сред възторга на събралия се народ. По-късно обаче самата тя ще омаловажи ролята си, наричайки я „скромен дълг“.

Зад символите: реалните истории



Зад този емблематичен образ стоят десетки жени, чиито имена рядко се споменават. В Панагюрище например Мина Балиндрекова описва в спомените си защитата на дома си заедно със съпруга си. Докато той се сражава, тя пълни оръжията му и остава до него до последния момент. Подобни сцени се разиграват и в други къщи, превърнати в крепости, където жени леят куршуми и участват в отбраната.

В Карлово Мария Ганева участва в ушиването на въстанически знамена. След разгрома тя е арестувана и подложена на тежки изпитания, а по-късно умира след преживените страдания.

Жени се включват и в четите. Дъщерите на Бачо Киро се сражават редом с мъжете в четата на Цанко Дюстабанов. Мария Сутич тръгва със съпруга си в Хвърковатата чета на Бенковски и преминава през тежки изпитания след нейния разгром.

Трагедията като част от участието



В много случаи женското участие във въстанието е неразривно свързано с трагедията.

В Клисура Анка Козинарова, изправена пред настъпващия башибозук, взема крайното решение да сложи край на живота си и на този на децата си, за да ги спаси от поругание. В Перущица жени избират смъртта в църквата „Св. Архангел“, вместо да попаднат в ръцете на нападателите.

В Батак жените не само са сред жертвите, но и участват в отбраната. Те помагат в боя, подават оръжие, опитват се да спират нападателите. Свидетелствата на Януариъс Макгахан разкриват пред света мащаба на насилието, включително съдбата на жените, превърнати едновременно в участници и жертви.















Смелост извън бойното поле



Не всички прояви на героизъм са свързани с оръжие. В Горна Оряховица Елена Грънчарова организира шествие на жени и успява да издейства намеса на властите, с което предотвратява погром в града. Това е различен тип смелост – не на бойното поле, а в действията, които спасяват животи.ь

Защо жените остават в сянка



Въпреки всички тези примери, жените остават по-слабо представени в историческата памет. Причините са няколко.

Историята дълго време се фокусира върху военните действия и политическите лидери – сфери, доминирани от мъже.

Женските роли често се възприемат като „подкрепящи“, дори когато са жизненоважни. Освен това много свидетелства за женското участие остават в мемоари и устни разкази, които по-трудно намират място в официалната историография.

Паметта също избира своите символи. Така се откроява образът на Райна Княгиня, но десетки други жени остават извън широкото обществено съзнание.

Преоткриване на една непълна история



Днес вниманието към ролята на жените в Априлското въстание постепенно се засилва. Историци и изследователи се обръщат към по-слабо познати източници – мемоари, свидетелства и местни разкази, които допълват утвърдения исторически наратив.

Това не променя фактите за самото въстание, а ги разширява. Показва, че зад добре познатите събития стоят повече участници и повече гледни точки. Жените вече не се възприемат само като фон на трагедията или като символи, а като реални действащи лица – с конкретни решения, действия и съдби.

Така познатата история започва да се разказва по-пълно. Не като нова версия, а като допълнена картина на едно събитие, в което мястото на жените е било винаги съществено, макар и дълго време недооценено.