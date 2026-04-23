Четвъртък, 23 Април 2026, 19:38
Какви субсидии ще получат партиите в Народното събрание

Общо 7 формации ще могат да разчитат на финансиране от държавата след последните избори. По закон право на субсидии имат всички влезли в парламента, както и партиите, спечелили над 1% от гласовете, дадени на изборите. За коалициите обаче това правило не важи. Тези, които са надхвърлили този процент, но остават извън парламента, нямат право на държавно финансиране.
 

За всеки спечелен глас политическите формации получават 8 лева, или 4,09 евро. Общо парите, които ще се дадат на партиите и коалициите, са почти 12 милиона евро. Тук трябва да имаме предвид, че това е за година. Плащанията се правят на 3 месеца.

 

За спечелените почти 1,5 милиона гласа „Прогресивна България” трябва да получи годишна субсидия от почти 6 милиона евро. Малко под 1,8 милиона ще са парите за ГЕРБ-СДС.

 

Субсидията за ПП-ДБ ще е около 1,67 милиона, за ДПС от държавната хазна ще се отделят малко под 1 милион, а за „Възраждане” - под 600 000 евро.

 

Как субсидията ще се разпределя в коалициите зависи от споразумението, което имат различните партии в съответната коалиция.

 

Извън парламента, но със субсидия ще са две партии – МЕЧ и „Величие”. И двете годишно ще могат да разчитат на малко над 400 000 евро.

 

 

 

