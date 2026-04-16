Председателят на Европейския банков орган (ЕБО) Франсоа-Луи Мишо посочва, цитиран от Reuters, че усъвършенстваните AI системи могат да бъдат използвани и за създаване на по-сложни кибератаки, което увеличава риска за финансовата система. По думите му темата е постоянно във фокуса на регулаторите, които следят както сигналите от банковия сектор, така и общата еволюция на дигиталните заплахи.

Паралелно с това Европейският съюз работи върху мерки за намаляване на зависимостта на финансовите институции от външни технологични доставчици, с цел повишаване на автономността и сигурността на системата.

Мишо подчертава, че европейските кредитни институции като цяло са „достатъчно устойчиви“, но не бива да подценяват бъдещите предизвикателства. Според него следващите кризи вероятно няма да приличат на досегашните и ще изискват по-адаптивни механизми за реакция.

През последните месеци вниманието на надзорните органи в Европа се засилва на фона на продължаващото напрежение на финансовите пазари, породено от геополитически конфликти. Европейската централна банка също предупреждава, че пазарите често подценяват тези рискове, въпреки че те вече се превръщат в основен източник на несигурност. В този контекст ЕЦБ поставя акцент върху засилване на устойчивостта на банковия сектор и подготвя по-строги стрес тестове за големите банки.