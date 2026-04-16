Почина композиторът Кирил Икономов

Кирил Икономов е роден на 10 май 1954 г. в село Мусомище, Гоцеделчевско. Още от ранна възраст е заобиколен от музика и традиции. По-късно се установява в София, където завършва висшето си образование със специализации по тромпет, хорово и оркестрово дирижиране.

Професионалният му път започва в Музикалния театър „Стефан Македонски“ и оркестър „Обектив“. През 1978 г. създава оркестър „Благоевград“, който ръководи две десетилетия. Под негово диригентство пеят едни от най-големите имена на българската естрада – Емил Димитров, Йорданка Христова, Мустафа Чаушев и Христо Кидиков.

Най-трайният му творчески съюз е с Мая Нешкова. Двамата създават десетки популярни песни, сред които „Конче вихрогонче“, „Слънчева обич“, „Щастие с пари не се купува“, „Честит рожден ден“ и „Обичам те“.

Икономов е автор на седем албума и има над 4000 концерта в България и чужбина. През 1987 г. печели „Гран при“ в Улан Батор за най-добър гост-диригент. Отличаван е и с международни награди, включително от кинофестивала в Москва.

Освен с музиката, той се занимава активно и с обществена дейност. Заедно със съпругата си изгражда църквата „Успение Богородично“ край Благоевград. Участва и в инициативи за изграждане на училище „Св. Климент Охридски“ в града и подкрепя каузи за деца в нужда.

В София е член на настоятелството на Държавния музикален театър и председател на Европейската агенция за защита на изпълнителски, авторски и продуцентски права. Удостоен е със званието почетен доктор на Института за социални и политически анализи.

Кирил Икономов оставя съпругата си Мая Нешкова и двете им дъщери – близначките Весела и Йоана, които също се занимават с музика.