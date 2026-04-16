Основна причина за това е усещането за риск у потребителите, нуждата от консултация на място и притесненията около връщането на стоки или услуги.

Затова много хора продължават да предпочитат физическите магазини, особено за покупки като храни, лекарства, мебели, декорации за дома и хранителни добавки, става ясно от национално проучване на маркетинговата агенция „Кантар“, цитирано от БТА.

Изследването показва също, че българските потребители са все по-динамични и търсят разнообразие. Те не се ръководят само от цената, а и от желанието за по-богат избор и дори от елемент на преживяване при пазаруването. Това води до по-ниска лоялност към конкретни марки.

В този контекст се откроява и т.нар. група на „ранните потребители“ (early adopters), които първи изпробват нови продукти и услуги. Те са около 13% от пазара и играят ключова роля за успеха на новите предложения. Най-често това са жени от поколението на милениалите, на възраст между 30 и 45 години – образовани, заети хора, които ценят удобството и често пазаруват онлайн.

Тази група активно използва и изкуствен интелект в ежедневието си – близо 40% го използват поне веднъж седмично. Интересното е, че те не го използват толкова за намиране на най-ниска цена, а по-скоро за проверка на репутацията на марки и производители. Това показва, че доверието и имиджът стават все по-важни фактори при избора.

Паралелно с тези тенденции проучването показва, че кръговата икономика все още не е масово разпространена в България, но има потенциал за развитие. Тя се приема най-добре от поколението Z, както и от хората в големите градове и със средни доходи. Около 24% от анкетираните вече участват активно в дейности като препродажба, наемане или използване на вещи втора употреба.

Според анализа в днешната среда най-успешни са марките, които успяват да изградят силна връзка с потребителите – не само функционална, но и емоционална. За да се развиват, компаниите трябва да достигат до по-широка аудитория, да бъдат по-видими и да търсят нови възможности, включително чрез комбиниране на онлайн и офлайн присъствие.