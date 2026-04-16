Джей Ди Ванс: Горд съм, че с Тръмп спряхме помощта за Украйна

Източник: БГНЕС
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че прекратяването на американската подкрепа за Украйна е едно от най-значимите постижения на администрацията на президента Доналд Тръмп.
 

По време на митинг на организацията Turning Point USA в щата Джорджия, Ванс заяви, че продължава да подкрепя решението да бъдат спрени почти всички нови доставки на оръжие за Киев, като така Европа поема разходите за ключовата помощ.

 

„Все още вярвам в това и то е едно от нещата, с които най-много се гордея в тази администрация – че казахме на Европа, че ако искате да купувате оръжия, можете, но Съединените щати вече няма да купуват оръжия и да ги изпращат в Украйна. Да бъдеш американец означава да поставяш американците на първо място и това е перспективата, която трябва да следваме и в имиграционната политика“, каза той.

 

От началото на управлението на Доналд Тръмп, европейските държави купуват по-голямата част от американското оръжие, предназначено за Украйна. Американският президент е заплашил да спре доставките по-рано този месец в опит да окаже натиск върху европейските съюзници да се присъединят към коалиция за повторно отваряне на Ормузкия проток, съобщава Financial Times.

