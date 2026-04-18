Китайски учени са създали материал, който преобразува светлината в електричество

Китайски учени са създали материал, който преобразува светлината в електричество
Редактор: Frognews
Обикновената балсова дървесина, модифицирана от китайски учени, може да абсорбира слънчева светлина, да съхранява топлина и да генерира електричество дори на тъмно, благодарение на променената ѝ клетъчна структура, съобщава techradar.
 

За да се постигне този резултат, изследователите казват, че вътрешната структура на дървесината е била трансформирана в наномащаб.

 

Те избрали балса не заради нейната здравина, а заради естественото си разположение на микроканали, които насочват топлината и задържат други материали на място.

 

Учените премахнали лигнина, компонента, който придава на дървото цвят и твърдост, увеличавайки порьозността на материала до над 93%.

 

След това те покрили стените на канала с ултратънки слоеве черен фосфорен материал, който абсорбира слънчевата светлина в ултравиолетовия, видимия и инфрачервения диапазон, и я преобразува в топлина.

 

„Всеки фосфоренов нанолист е получил защитен слой от танинова киселина и железни йони, което е създало молекулярен щит, предотвратяващ окисляването“, обяснява статията.

 

Отбелязва се, че дори след 150 дни слънчево облъчване, покритият материал остава стабилен.

 

„Добавени са сребърни наночастици, за да се подобри абсорбцията на светлина чрез плазмонни ефекти, а към повърхността са прикрепени дълги въглеводородни вериги, за да я направят водоотблъскваща“, подчертава се в публикацията.

 

„Когато слънчевата светлина попадне върху материала, тя разтопява стеариновата киселина и топлината постепенно се освобождава след залез слънце, за да се поддържа температурната разлика в генератора. Това позволява на системата да продължи да генерира електричество дори след като източникът на светлина изчезне“, обяснява изданието.

 

След само 100 цикъла на нагряване и охлаждане, свойствата на материала останали практически непроменени. Той беше също така огнеупорен, самозагасващ се в рамките на две минути.

 

Учените отбелязаха, че техният дизайн е огнеупорен, суперхидрофобен и антимикробен, предотвратявайки разграждането на открито от прах и микроби.

 

„Подобни проекти биха могли да помогнат за регулиране на топлината в електрониката, да подобрят енергийната ефективност на строителните материали или да поддържат малки, автономни енергийни системи“, твърди се в статията.

