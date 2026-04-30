Изложеният в Лондонската кула 105,6-каратов скъпоценен камък е отстъпен на Британската източноиндийска компания от Кралство Пенджаб през 1849 г., като част от мирен договор, сключен след англо-сикхската война.

Претенции към бижуто предявяват няколко държави като Афганистан, Иран и Пакистан. Въпреки това индийският му произход е несъмнен.

Дебатът по темата е с високо обществено значение и води до нажежени диспути във Великобритания. Това беше и причината кралица Камила да не го носи по време на коронацията през 2023 г.

Мамдани е мюсюлманин, роден в Уганда в семейство на индийски учен и индийска режисьорка.

Говорителката на британската партия „Реформирай Обединеното кралство“, определи коментара на кмета на Ню Йорк като обида за нашия крал.

Визитата на крал Чарлз III не мина и без коментар на монарха за необмисленото изказване на президента Доналд Тръмп, че Европа би говорила на немски без намесата на САЩ във Втората световна война. Британският крал подчерта, че без англичаните, САЩ биха говорили на френски заради силното френско присъствие, особено в югоизточните щати.