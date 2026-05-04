Очаква се още в четвъртък да бъде връчен първият проучвателен мандат, като той ще отиде при лидера на най-голямата парламентарна сила Прогресивна България – Румен Радев. Именно той ще оглави бъдещото редовно правителство, като амбицията е то да бъде съставено още до края на седмицата.

Парламентарните избори на 19 април доведоха до съществена промяна в политическата картина в България – за първи път от близо три десетилетия една формация спечели абсолютно мнозинство в Народното събрание. „Прогресивна България“ на Румен Радев събра 44,6% от гласовете и разполага със 131 депутати в 240-местния парламент. Това ѝ дава възможност да състави самостоятелно правителство.

На второ място се нарежда ГЕРБ–СДС с 13,4% и 39 народни представители, следвана от ПП–ДБ с 12,6% и 37 мандата. Двете формации обаче се регистрираха като отделни парламентарни групи. ДПС получи 21 депутати при 7,1% подкрепа, а „Възраждане“ влезе в парламента с 12 народни представители и 4,3%.

Новото 52-ро Народно събрание вече проведе първото си заседание, на което за председател беше избрана Михаела Доцова от „Прогресивна България“ със 188 гласа „за“.