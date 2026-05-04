Реклама / Ads
Понеделник, 04 Май 2026, 12:51
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 1526 | НОВИНИ

„Стадото“ грабна приза за пълнометражен филм на наградите „Васил Гендов“

„Стадото“ грабна приза за пълнометражен филм на наградите „Васил Гендов“
Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Филмът „Стадото“ спечели наградата за най-добър игрален филм на Националния фестивал на българското кино. Съюзът на българските филмови дейци връчи отличията „Васил Гендов“ на церемония в Народния театър „Иван Вазов“. Тазгодишното издание събра общо 112 филма, сред които игрални, документални, късометражни и анимационни продукции.
 

За първи път в историята на фестивала наградата за цялостно творчество беше присъдена на двама творци – композитора Кирил Дончев и сценариста Христо Илиев – Чарли.

 

Специалната награда на журито за игрален филм отиде при „Лъст“, а за най-добри главни роли бяха отличени Захари Бахаров и Гергана Плетньова. Призове получиха още редица професионалисти в различни категории – режисура, сценарий, операторско майсторство, монтаж, музика и сценография.

 

При късометражното кино отличието грабна „Eraserhead в плетена торба за пазар“, а „Глава 6“ получи специален диплом. За най-добър документален филм беше определен „В Ада с Иво“, докато „Добре дошли в Синаговци“ беше отличен със специална награда на журито.

 

В анимационната категория наградата за най-добър филм спечели „Балконада“, а призът за дебют отиде при „Под и над леглото“. Отличия получиха и редица творци в областта на документалното и анимационното кино.

 

Наградата на Столична община за социално значим филм беше присъдена на Тонислав Христов за „Истината или предизвикателство“, а отличия за филмова критика и теоретичен принос получиха Иво Драганов и Гергана Дончева.

 

Със специален диплом за цялостен принос към изследването на българското кино беше отличен Петър Кърджилов.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище 0| 239 | Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище Отровена ли е водата в Свищов? Властите разследват разлив на пестициди 0| 389 | Отровена ли е водата в Свищов? Властите разследват разлив на пестициди

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 45| 9880 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 5928 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 11| 4783 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 3825 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 3716 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса 12| 3402 | Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3398 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3201 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 