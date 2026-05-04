За първи път в историята на фестивала наградата за цялостно творчество беше присъдена на двама творци – композитора Кирил Дончев и сценариста Христо Илиев – Чарли.

Специалната награда на журито за игрален филм отиде при „Лъст“, а за най-добри главни роли бяха отличени Захари Бахаров и Гергана Плетньова. Призове получиха още редица професионалисти в различни категории – режисура, сценарий, операторско майсторство, монтаж, музика и сценография.

При късометражното кино отличието грабна „Eraserhead в плетена торба за пазар“, а „Глава 6“ получи специален диплом. За най-добър документален филм беше определен „В Ада с Иво“, докато „Добре дошли в Синаговци“ беше отличен със специална награда на журито.

В анимационната категория наградата за най-добър филм спечели „Балконада“, а призът за дебют отиде при „Под и над леглото“. Отличия получиха и редица творци в областта на документалното и анимационното кино.

Наградата на Столична община за социално значим филм беше присъдена на Тонислав Христов за „Истината или предизвикателство“, а отличия за филмова критика и теоретичен принос получиха Иво Драганов и Гергана Дончева.

Със специален диплом за цялостен принос към изследването на българското кино беше отличен Петър Кърджилов.