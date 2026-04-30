Реклама / Ads
Четвъртък, 30 Април 2026, 15:13
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 347 | НОВИНИ

Купувайте само от официални канали: АПИ предупреди за измами с винетки

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Подвеждащи сайтове предлагат електронни винетки на значително завишени цени, предупреждават от Националното тол управление и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). По данни на институциите са установени практики, при които крайната сума за покупка достига почти двойно увеличение спрямо официалните тарифи заради допълнителни и скрити такси, начислявани от посредници.
 

От АПИ напомнят, че във връзка с очаквания засилен трафик около 1 май и Гергьовден шофьорите трябва да използват единствено официалните канали за закупуване на винетки – платформата www.bgtoll.bg, мобилното приложение на системата и одобрената партньорска мрежа.

 

Цените на винетките са фиксирани и не подлежат на промяна от търговци. Годишната винетка е 97 лв. (49,60 евро), тримесечната – 54 лв. (27,61 евро), месечната – 30 лв. (15,34 евро), седмичната – 15 лв. (7,67 евро), уикенд винетката – 10 лв. (5,11 евро), а еднодневната – 8 лв. (4,09 евро).

 

От институциите подчертават, че всяка цена над официално обявените стойности е сигнал за начислена допълнителна такса от посредник. При използване на неоторизирани сайтове съществува риск от забавено активиране на винетката, което може да доведе до санкции при пътуване, както и случаи на извършено плащане без издаване на валиден продукт. В официалната система тези рискове са изключени, посочват от АПИ.

 

От Националното тол управление допълват, че системата автоматично предупреждава при наличие на вече активна винетка за същото превозно средство, не допуска въвеждане на невалидни данни и изпраща потвърждение за всяка успешна транзакция. При предоставяне на имейл се изпращат и допълнителни известия за изтичащи винетки или регистрирани нарушения.

 

Институциите акцентират и върху сигурността при плащане през официалните канали, където данните от банкови карти са защитени, а транзакциите са проследими с възможност за корекция при грешка. За разлика от тях при неоторизирани платформи често липсва отговор от посочените контакти, а част от сайтовете се администрират извън България, включително в Германия, Унгария, Турция и Нидерландия, като в някои случаи съдържат подвеждаща информация за българското законодателство.

 

Освен онлайн, винетки могат да бъдат закупени и чрез останалите официални канали на АПИ – на гише с плащане в брой или чрез терминали за самотаксуване с карта. Гишета са разположени на граничните контролно-пропускателни пунктове и в областните пътни управления в страната, а терминалите за самотаксуване са общо 464. Допълнително винетки се предлагат и чрез официалната партньорска мрежа на АПИ.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 