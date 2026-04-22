Сряда, 22 Април 2026, 17:53
Латвия ще бойкотира Венецианското биенале, ако Русия участва

Редактор: Ивайло Александров
Латвийският министър на културата Агнеше Лаце заяви, че Латвия ще бойкотира Венецианското биенале, ако Русия бъде допусната за участие в него, съобщи Politico.
 

В изявлението си тя споменава, че има подкрепата на 25 европейски държави, желаещи Руската федерация да бъде изключена от мащабното събитие, което започва на 9 май.

 

Агнеше Лаце предупреди, че в руския павилион има лица, свързани с държавни структури и прокремълски наративи. В писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и ръководителя на Службата за външна дейност на Европейския Съюз Кая Калас, 37 членове на Европейския парламент настояват за спиране на финансирането на руското участие, което се оценява на около 2 милиона евро за три години. Те искат още налагане на ограничителни мерки срещу тези лица.

 

От Венецианското биенале излязоха с позиция и в нея се казва, че изкуството трябва да стои извън политиката. В същото време сред лидерите на европейските държави започна дебат за това дали културният неутралитет може да бъде оправдан по време на продължаващата война в Украйна. В кризата различията между държавите-членки на Европейския съюз са очевидни: някои се застъпват за изолиране на Русия в културното пространство, докато други се стремят да поддържат диалог и свобода на художественото изразяване.

 

Вчера сайтът „Украинска правда“ съобщи, че политически лидери от Финландия също няма да присъстват на Венецианското биенале, ако руският павилион бъде отворен.

