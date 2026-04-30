Първото заседание на новия парламент продължи 2 часа и 39 минути. То беше открито от най-възрастния народен представител, а звънецът удари новоизбраният председател на Народното събрание Михаела Доцова от „Прогресивна България“.

Тя беше избрана с 188 гласа „за“, без нито един „против“ и 49 „въздържал се“.

В 52-рото Народно събрание ще работят шест парламентарни групи, въпреки че на изборите пет формации преминаха 4-процентната бариера. Разделянето на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ доведе до формирането на отделни групи.

Най-голямата парламентарна група е тази на „Прогресивна България“ със 131 депутати, следвана от ГЕРБ-СДС с 39 народни представители. „Демократична България“ и ДПС имат по 21 депутати, „Продължаваме промяната“ – 16, а „Възраждане“ – 12.