Четвъртък, 30 Април 2026, 15:13
Любен Дилов-син не положи клетва като депутат заради здравословен проблем

Любен Дилов-син
Редактор: Frognews
Депутатът от ГЕРБ-СДС Любен Дилов-син не положи клетва като народен представител по време на първото заседание на 52-рото Народно събрание заради здравословен проблем, възникнал по време на пътуване в чужбина.
 

От пресцентъра на партията съобщиха, че състоянието му вече се подобрява. 

 

Първото заседание на новия парламент продължи 2 часа и 39 минути. То беше открито от най-възрастния народен представител, а звънецът удари новоизбраният председател на Народното събрание Михаела Доцова от „Прогресивна България“.

 

Тя беше избрана с 188 гласа „за“, без нито един „против“ и 49 „въздържал се“.

 

В 52-рото Народно събрание ще работят шест парламентарни групи, въпреки че на изборите пет формации преминаха 4-процентната бариера. Разделянето на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ доведе до формирането на отделни групи.

 

Най-голямата парламентарна група е тази на „Прогресивна България“ със 131 депутати, следвана от ГЕРБ-СДС с 39 народни представители. „Демократична България“ и ДПС имат по 21 депутати, „Продължаваме промяната“ – 16, а „Възраждане“ – 12.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
