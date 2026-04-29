Мощна буря удари Тексас. Има ранени и разрушения

Според местните власти двама души са хоспитализирани, а други с по-леки наранявания са получили медицинска помощ на място. Засега няма информация за загинали или изчезнали. Началникът на местната пожарна Райън Дън предупреждава хората да избягват индустриалната зона заради сериозните щети и опасности по пътищата.

Само преди дни торнадо в северната част на Тексас отне живота на поне двама души и наложи евакуацията на десетки семейства, което допълнително подчертава тежката метеорологична обстановка в региона. Според Националната метеорологична служба бурите се придвижват към щатите Арканзас и Мисисипи и могат да донесат градушка с големина над 5 сантиметра, силни ветрове и нови торнада.

В Минерал Уелс е обявено бедствено положение. Улиците са осеяни с паднали дървета и отломки. Въведен е и вечерен час, който остава в сила временно, докато се оценяват щетите. Местните власти са организирали пункт за помощ в гимназията на града, където се настаняват нуждаещи се граждани с подкрепата на Червения кръст.

Тексас отдавна е известен с екстремните си климатични условия, но последните няколко години се отличават с особено висока честота и интензитет на природните бедствия. Щатът беше ударен от редица урагани, зимни бури и силни ветрови системи, които нанесоха значителни щети и взеха човешки жертви.

През юли 2024 г. ураганът „Берил“ достигна сушата като буря от първа категория, но въпреки това се оказа изключително разрушителен за района на Хюстън и югоизточен Тексас. Милиони домакинства останаха без електричество в разгара на летните горещини, като бурята е свързана с над 40 смъртни случая в щата.

Само месец по-рано, през май 2024 г., Хюстън беше ударен от рядко явление, известно като derecho – линия от ураганни ветрове. Скорости до 160 км/ч нанесоха сериозни щети, включително счупени прозорци в небостъргачите в центъра на града. Малко след това районът Далас–Форт Уърт беше засегнат от мощно торнадо от категория EF3, което причини разрушения и жертви.

Едно от най-тежките климатични събития в съвременната история на щата остава зимната буря „Ури“ от февруари 2021 г. Тогава цял Тексас беше обхванат от арктическа вълна, температурите паднаха до рекордно ниски стойности, а електроенергийната система се оказа на ръба на колапс. Милиони хора останаха без ток и вода в продължение на дни, а икономическите щети се оценяват на над 200 милиарда долара.

През септември 2021 г. ураганът „Никълъс“ удари крайбрежието като буря от първа категория. Основният проблем този път бяха продължителните и интензивни валежи, които предизвикаха сериозни наводнения в вече уязвими райони.

Година по-рано, през август 2020 г., ураганът „Лора“ достигна сушата в съседна Луизиана като категория 4, но източните части на Тексас също понесоха тежки последици. Ветрове над 150 км/ч причиниха значителни щети по инфраструктурата и доведоха до унищожаване на горски масиви в районите около Ориндж и Бомонт.

Поредицата от екстремни явления показва нарастващата уязвимост на региона към климатични катастрофи и поставя сериозни предизвикателства пред инфраструктурата и системите за реагиране при бедствия.