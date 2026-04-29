Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават

Изборите на 19 април са преминали значително по-спокойно от очакваното, сочат обобщените данни на Централната избирателна комисия (ЦИК). Говорителят на комисията Росица Матева отчете положителна тенденция – грешките в протоколите са намалели с близо 50% благодарение на новия им формат и мобилното приложение за обработка.
 

Въпреки спокойната обстановка, около 1% от машините (общо 109 устройства) са излезли от строя по време на вота. Причините варират от неработещи принтери и четци до куриозни случаи, в които устройствата изобщо не са били включени в захранването. По-сериозни са случаите с липсващи смарткарти, за които ЦИК тепърва ще проверява дали става въпрос за случаен пропуск или умишлена грешка.

 

Проблемът с т.нар. „къси бюлетини“ отново се появи, като и този път липсва категорично експертно обяснение дали причината е софтуерна или в износването на принтерите.

 

Над 9300 секционни комисии ще получат предвидените бонуси за напълно коректно попълнени документи. „Имаме много добри отзиви за новите протоколи“, подчерта Матева, като уточни, че най-голямо затруднение за членовете на комисиите все още остава отразяването на преференциите.

 

Значително подобрение се наблюдава при смените на членове в секционните комисии (СИК) в последния момент – едва 650 души от общо 100 000 са били заменени. Междувременно стана ясно, че мандатът на настоящия състав на ЦИК изтича на 12 май 2026 г. Росица Матева заяви готовност да продължи работата си в комисията, ако получи нова номинация. „Имам енергия и познавам процеса в детайли“, коментира тя.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Нова Зеландия без статуя на сексуални робини след несъгласие на Япония 0| 171 | Нова Зеландия без статуя на сексуални робини след несъгласие на Япония Камерна пиано вечер с музика от Бах до Дебюси представя Венилина Малинова 0| 372 | Камерна пиано вечер с музика от Бах до Дебюси представя Венилина Малинова

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7454 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5626 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4671 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 5| 4325 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година 0| 3285 | Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година
Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028 3| 3197 | Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028
Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки 4| 3139 | Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки
Предложението на Иран: отваряме Ормуз, преговорите по ядрения въпрос – по-късно 12| 2905 | Предложението на Иран: отваряме Ормуз, преговорите по ядрения въпрос – по-късно
