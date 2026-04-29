Въпреки спокойната обстановка, около 1% от машините (общо 109 устройства) са излезли от строя по време на вота. Причините варират от неработещи принтери и четци до куриозни случаи, в които устройствата изобщо не са били включени в захранването. По-сериозни са случаите с липсващи смарткарти, за които ЦИК тепърва ще проверява дали става въпрос за случаен пропуск или умишлена грешка.

Проблемът с т.нар. „къси бюлетини“ отново се появи, като и този път липсва категорично експертно обяснение дали причината е софтуерна или в износването на принтерите.

Над 9300 секционни комисии ще получат предвидените бонуси за напълно коректно попълнени документи. „Имаме много добри отзиви за новите протоколи“, подчерта Матева, като уточни, че най-голямо затруднение за членовете на комисиите все още остава отразяването на преференциите.

Значително подобрение се наблюдава при смените на членове в секционните комисии (СИК) в последния момент – едва 650 души от общо 100 000 са били заменени. Междувременно стана ясно, че мандатът на настоящия състав на ЦИК изтича на 12 май 2026 г. Росица Матева заяви готовност да продължи работата си в комисията, ако получи нова номинация. „Имам енергия и познавам процеса в детайли“, коментира тя.