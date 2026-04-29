Над 800 000 служители може да останат без ваучери през есента

Според изчисленията им, при запазване на текущата квота, средствата ще бъдат изчерпани до октомври 2026 г., което би ограничило възможността работодателите да предоставят ваучери в края на годината. От АОВХ предупреждават, че същият риск съществува и през 2027 г., ако не бъде направена актуализация. По данни на асоциацията през 2025 г. стойността на ваучерите достига около 818 млн. евро и се разпределя сред над 835 000 бенефициенти.

Те предлагат квотата да бъде увеличена поне до 920 млн. евро, като според техните разчети това би довело и до допълнителни бюджетни приходи от ДДС.

От асоциацията посочват, че България е с най-висок дял на нископлатени работници в Европейския съюз - 27 на сто, а според Индекса на потребителските цени (ИПЦ), цените на храните са нараснали с 3,7 процента на годишна база, при обща инфлация от 4,1 процента за март 2026 г. На месечна база храните са поскъпнали с 0,4 процента, което, по данни на АОВХ, оказва най-силен натиск върху домакинствата с ниски доходи, тъй като храните и безалкохолните напитки формират около 32 на сто от потребителската кошница.

По данни на Националния статистически институт работещите бедни в страната са 11,7 процента от работната сила, а всеки пети българин (21,25 процента) живее под линията на бедност от 443 евро месечно.

От АОВХ посочват, че в този контекст ваучерите за храна остават ключов социален инструмент с най-силен ефект върху нискодоходните групи, но значим и за тези със средни доходи. По техни прогнози през 2026 г. над 900 000 души ще използват ваучери за храна.

Над 80 процента от работодателите по техни данни предоставят максималната необлагаема стойност на ваучерите за храна, която е 102,26 евро. Без актуализация на квотата и размера им, ролята на инструмента в социалната политика и ефектът му върху икономиката ще отслабнат, посочват от асоциацията.

От асоциацията подчертават, че системата за ваучери за храна носи ползи за служители, работодатели и държавата, а увеличаването на квотата би имало положителен ефект както върху потреблението, така и върху бюджетната стабилност.