Сряда, 29 Април 2026, 18:38
Най-големият ремонт от десетилетия: Пистата на Летище Бургас е готова
Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
След 6 месеца планов ремонт днес официално беше открита рехабилитираната писта на Летище Бургас. Съоръжението, което е с дължина 3200 метра, се ремонтира от ноември миналата година. Дейностите приключват броени дни преди старта на летния туристически сезон. Пистата не е била ремонтирана от 80-те години на миналия век, а инвестицията за нейната рехабилитация възлиза на над 60 млн. евро.
 

„Едни от най-големите самолети се обслужват на Летище Бургас. Подсигуряваме по-голям комфорт, ресурсът на пистата се увеличава много и тя ще ни служи вярно“, коментира директорът на летището Васил Атанасов пред Нова телевизия.

 

Главният изпълнителен директор на концесионера „Фрапорт Туин Стар“ Михаел Ройш подчертава, цитиран от „Черноморски фар“, че вложението е знак за дългосрочния ангажимент към развитието на летището и региона. По думите му реконструкцията е направена така, че да осигури устойчивост в следващите две десетилетия, без да се налагат нови затваряния за ремонт.

 

След обновяването пистата вече позволява обслужването на всички типове самолети, което разширява възможностите на летището.

 

Ремонтът е част от по-мащабна програма за модернизация, която включва и проекта Gate Garden. Той представлява иновативна концепция за открити гейтове, при която пътниците могат да изчакват полетите си на открито, вместо в затворени пространства – решение, което според ръководството е уникално не само за България и Европа, но и в световен мащаб.

 

Проектът вече е отличен с международни награди, а от компанията уверяват, че инвестициите ще продължат с цел постепенно подобряване на условията за пътници и авиокомпании.

