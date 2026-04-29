Сряда, 29 Април 2026, 18:39
Тръмп си пусна картинка с картечница, заплаши Иран, че е свършил с доброто

Тръмп си пусна картинка с картечница, заплаши Иран, че е свършил с доброто
Източник: Truth Social Редактор: Ивайло Александров
Американският президент отново критикува Иран в публикация в социалните мрежи, като заяви, че режимът трябва „да се стегне“ и не знае „как да подпише безядрено споразумение“.
 

Не става съвсем ясно какво иска да каже с това, въпреки че вероятно има предвид усилията си да накара Иран да се откаже от запасите си от обогатен уран.

 

Тръмп украси публикацията с очевидно генерирано от изкуствен интелект изображение на себе си с картечница, заобиколена от експлозии. „Край вече на г-н Добър“, гласи надписът.

 

 

Това не е първият път, когато Тръмп използва тази фраза. На 19 април той заяви, че вече няма да бъде „г-н Добър“, когато поднови заплахата си да унищожи електроцентралите и мостовете на Иран, освен ако иранският режим не постигне споразумение за прекратяване на войната.

 

Wall Street Journal твърди, че Тръмп е казал на помощниците си да бъдат подготвени за продължителна блокада на иранските пристанища. Според съобщенията президентът не иска да възобнови ударите, но е недоволен от предложението на Иран да остави настрана ядрените въпроси и първо да сключи сделка за пролива.

