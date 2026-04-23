Четвъртък, 23 Април 2026, 12:51
Най-малко 8 загинали и десетки ранени при руски удари в Украйна за денонощие

Най-малко осем души са загинали, а 28 са ранени при руски атаки срещу Украйна през последното денонощие, съобщават местните власти. През нощта Русия е изстреляла 155 дрона, като украинската противовъздушна отбрана е свалила 139 от тях. Въпреки това най-малко 11 дрона са достигнали целите си и са поразили девет различни локации. Отломки от свалени апарати са паднали на още четири места.
 

В Сумска област дронове са убили двама 67-годишни мъже в районите на Велика Писаривка и Глухов.

 

В Днепропетровска област е ударен град Днипро, където е поразена 13-етажна жилищна сграда. Загинали са двама души, а десет са ранени. Четирима пострадали, сред които две момичета на 9 и 14 години, са хоспитализирани в средно тежко състояние. При друга атака в района на Никопол е ранена 64-годишна жена.

 

В Запорожка област управляема авиационна бомба е убила 77-годишна жена в село Комишуваха.

 

В Харковска област е загинал 66-годишен мъж в село Черкаски Тишки, а четирима души са ранени.

 

В Донецка област руски удар е убил един човек в село Михайловка, в района на Краматорск.

 

В Житомирска област е била атакувана железопътна инфраструктура, при което е загинала жена.

 

В Херсонска област са били обстрелвани 42 населени места, включително град Херсон. Ранени са 11 души.

 

При отделен инцидент тази сутрин дрон е ударил сметосъбиращ камион в село Текстилне, като е ранен 49-годишният шофьор. Той е с осколъчни рани по врата, сътресение и черепно-мозъчна травма.

 

Атаките са част от продължаващата руска офанзива, която засяга както фронтовите райони, така и цивилната инфраструктура в различни части на страната.




