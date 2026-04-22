Новите лични документи идват с нови такси и актуализирани цени

Министерският съвет прие проект за промени в Тарифа № 4, с който се актуализират таксите за издаване на български лични документи от ново поколение. С проекта се въвеждат и такси за четири нови документа, които досега не са издавани. Сред тях са паспорт с 10-годишна валидност и временна карта за самоличност.
 

Промените са свързани с въвеждането на централизирана система за персонализация на документите – модел, приет още през 2017 г., който вече се прилага при новите образци. От 27 април 2026 г. се предвижда техническа възможност за издаване на общо 27 вида лични документи чрез тази система.

 

От правителството посочват, че целта е таксите да отразяват реалните разходи на МВР за предоставяне на услугите и да бъдат ясни и предвидими за гражданите. Запазва се и възможността за преференциални такси за определени групи.

 

Проектът не предвижда допълнителни разходи и не оказва пряко влияние върху държавния бюджет. Не се въвеждат и нови изисквания от европейското законодателство.

