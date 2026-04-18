Събота, 18 Април 2026, 13:20
Облачна събота, валежи – температури 15-21°

Облачна събота, валежи – температури 15-21°
Вятърът ще бъде умерен до силен от север-североизток, като с него ще нахлува по-студен въздух. Минималните температури ще са между 5° и 11°, в София около 7°, а максималните – между 15° и 21°, в София – около 17°, по Черноморието 14°-15°.
 

Ще има купесто-дъждовна облачност и отначало в Западна България, а по-късно през деня и в останалите райони от страната, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици.

 

В планинските райони явленията ще са по-значителни и на много места там валежите ще са интензивни и с гръмотевици, по-значителни в масивите на Югозападна България.

 

Над около 1800 метра ще вали сняг. Вятърът ще бъде умерен до силен от север-североизток.


Под влияние на студен атмосферен фронт почти във всички западноевропейски страни и на Скандинавския полуостров ще бъде с валежи от дъжд.

 

Валежи от дъжд ще има в източната половина от Балканите, където температурите ще се понижат, а също така и на много места в Гърция.

 

У нас, в неделя преди обяд, на отделни места в югоизточната половина от страната ще превалява дъжд, но след обяд ще е предимно слънчево.

 

През следващата седмица ще има чести валежи, с гръмотевици и временно усилване на вятъра. Повишава се вероятността за интензивни явления и градушки, главно в Южна България, а за локални значителни количества на повече места в страната към сряда-четвъртък.

