Загинал и тежко ранени при взрив в пешеходен мост в Германия
Един мъж загина, а няколко души са тежко ранени при инцидент под пешеходен мост в западната германска провинция Саар, съобщи ДПА, позовавайки се на полицията. Чул се е силен трясък, но властите засега не дават информация за причините или състоянието на ранените.
Говорител на полицията каза, че мъжът е починал от раните си на мястото на инцидента в град Фолклинген, близо до границата с Франция.
Сигналът за силен трясък и хора, които викат за помощ, е получен малко преди полунощ.
„Надлезът е отцепен в широк район и десетки полицаи са на мястото на инцидента“, каза говорителят. Той добави, че няма опасност за обществеността.
Фолклинген е град с около 40 000 население, разположен на няколко километра западно от Саарбрюкен.
