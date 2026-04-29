ЕС обвини Meta, че не спира деца под 13 г. от Facebook и Instagram

От Комисията посочват, че деца могат лесно да създават профили, като въвеждат фалшива дата на раждане, без реална проверка. Инструментите за сигнализиране на такива случаи също са оценени като неефективни.

По оценки на ЕС около 12% от децата под 13 години в съюза използват Facebook и Instagram.

Рискове за безопасността



Според европейските институции недостатъчните мерки излагат децата на риск от кибертормоз, манипулации и неподходящо съдържание. Проверява се и дали алгоритмите на платформите създават т.нар. „заешка дупка“, при която потребителите биват насочвани към все по-крайно съдържание.















Възможни санкции



Meta може да бъде глобена с до 6% от годишния си глобален оборот, ако нарушенията бъдат окончателно потвърдени. Компанията отчита приходи от над 200 милиарда долара за 2025 г.

От Meta заявиха, че не са съгласни с изводите и подчертаха, че инвестират в технологии за откриване и премахване на профили на непълнолетни.

По-широк европейски дебат



Случаят идва на фона на засилващи се призиви в Европа за ограничаване на достъпа на деца до социални мрежи. Испания обсъжда забрана за лица под 16 години, а във Франция вече има подкрепа за ограничения за деца под 15 години.

Европейската комисия настоява и за въвеждане на общо приложение за проверка на възрастта до края на годината, което да позволява достъп до онлайн услуги без разкриване на лични данни.