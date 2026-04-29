Сряда, 29 Април 2026, 18:38
ЕС обвини Meta, че не спира деца под 13 г. от Facebook и Instagram

ЕС обвини Meta, че не спира деца под 13 г. от Facebook и Instagram
Редактор: Frognews
Европейска комисия установи, че Meta нарушава европейското законодателство, тъй като не успява да предотврати достъпа на деца под 13 години до Facebook и Instagram. Предварителните заключения са резултат от почти двугодишно разследване по линия на Digital Services Act. Според тях компанията не прилага ефективни мерки за ограничаване на достъпа на непълнолетни, въпреки че самата тя определя 13 години като минимална възраст за използване на платформите.
 

От Комисията посочват, че деца могат лесно да създават профили, като въвеждат фалшива дата на раждане, без реална проверка. Инструментите за сигнализиране на такива случаи също са оценени като неефективни.

 

По оценки на ЕС около 12% от децата под 13 години в съюза използват Facebook и Instagram.

 

Рискове за безопасността


Според европейските институции недостатъчните мерки излагат децата на риск от кибертормоз, манипулации и неподходящо съдържание. Проверява се и дали алгоритмите на платформите създават т.нар. „заешка дупка“, при която потребителите биват насочвани към все по-крайно съдържание.







Възможни санкции


Meta може да бъде глобена с до 6% от годишния си глобален оборот, ако нарушенията бъдат окончателно потвърдени. Компанията отчита приходи от над 200 милиарда долара за 2025 г.

 

От Meta заявиха, че не са съгласни с изводите и подчертаха, че инвестират в технологии за откриване и премахване на профили на непълнолетни.

 

По-широк европейски дебат


Случаят идва на фона на засилващи се призиви в Европа за ограничаване на достъпа на деца до социални мрежи. Испания обсъжда забрана за лица под 16 години, а във Франция вече има подкрепа за ограничения за деца под 15 години.

 

Европейската комисия настоява и за въвеждане на общо приложение за проверка на възрастта до края на годината, което да позволява достъп до онлайн услуги без разкриване на лични данни.

