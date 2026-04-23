Четвъртък, 23 Април 2026, 12:52
Официално: ЦИК слага край на броенето, вижте разпределението на мандатите

Редактор: Frognews
Централната избирателна комисия (ЦИК) обявява днес официалните резултати от предсрочния парламентарен вот, проведен на 19 април. Вече е ясно и разпределението на мандатите в 52-рото Народно събрание, а списъкът с имената на новите 240 депутати ще бъде публикуван в събота, 25 април.
 

Данните при 100% обработени протоколи потвърждават огромната преднина на коалицията около Румен Радев. За „Прогресивна България“ са гласували 1 444 924 избиратели, което осигурява на формацията 44,59% подкрепа. Това се равнява на 130 депутатски места – комфортно мнозинство, което позволява самостоятелно съставяне на правителство.

 

Останалите политически играчи остават със значително по-скромно присъствие:

 

ГЕРБ-СДС: 433 755 гласа (13,38%) – 39 мандата;


ПП-ДБ: 408 845 гласа (12,61%) – 37 мандата;


ДПС: 230 693 гласа (7,12%) – 21 мандата;


„Възраждане“: 137 940 гласа (4,25%) – 13 мандата.


Избирателната активност в страната е достигнала 34,63% към 16:00 часа в изборния ден, което е лек ръст спрямо предходните вотове, но все още далеч от нивата на масовия вот.

 

С обявяването на резултатите днес се слага край на процедурното броене, а политическият фокус се премества към предстоящото свикване на Народното събрание и процедурата по връчване на мандати.

