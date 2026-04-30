Четвъртък, 30 Април 2026, 19:45
Още милиарди за оръжия: Канада отваря „Банка за отбрана, сигурност и устойчивост“

Още милиарди за оръжия: Канада отваря „Банка за отбрана, сигурност и устойчивост“
Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Канада ще поеме ролята на домакин на нова международна финансова институция, която ще бъде насочена към подпомагане на превъоръжаването на държави, изправени пред засилени геополитически рискове. Според съобщение на канадското финансово министерство, цитирано от Reuters, става дума за инициативата „Банка за отбрана, сигурност и устойчивост“ (Defence, Security and Resilience Bank – DSRB), чийто учредителен устав в момента се договаря в Монреал между Отава и редица нейни съюзници.
 

На този етап участващите държави не се обявяват публично.

 

Идеята за създаването на подобна институция е разработена от бивши съветници по сигурността на НАТО, висши военни представители и експерти от банковия сектор. Основната цел е изграждане на финансова структура с най-висок кредитен рейтинг (AAA), която да набере около 100 млрд. паунда (приблизително 135 млрд. долара) и да финансира отбранителни проекти, особено в държави, които имат ограничен достъп до евтино финансиране.

 

Според канадското финансово министерство участващите страни вече са постигнали съгласие Канада да бъде домакин на бъдещата централа на банката, след като учредителният документ бъде окончателно ратифициран.

 

Отава е сред най-активните поддръжници на проекта, като подкрепа за него е изразил и премиерът Марк Карни. В същото време обаче инициативата не среща единодушна подкрепа – Великобритания и Германия се дистанцират от предложението. Лондон работи по паралелен механизъм съвместно с Нидерландия и Финландия, който също цели привличане на частен капитал за закупуване на оръжия, боеприпаси и военно оборудване.

 

Канадският финансов министър Франсоа-Филип Шампан подчертава, че текущите преговори са ключова стъпка към реализацията на проекта и превръщането на DSRB от идея в реално действаща институция. Той е категоричен, че „времето за действие е сега“.

 

Към подготовката на банката вече са привлечени и водещи международни финансови институции, сред които JPMorgan Chase, Deutsche Bank и Royal Bank of Canada, които ще подпомогнат процеса по нейното стартиране.

