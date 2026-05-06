Откриха Джиро д’Италия в Бургас, първият етап стартира на 8 май

Бургас посрещна участниците в колоездачната обиколка Джиро д’Италия с официална церемония в Летния театър. В 18:00 ч. бяха представени отборите, които ще се състезават по българските трасета.
 

Над 40 000 гости от различни държави вече са пристигнали в страната, а състезанието се очаква да бъде проследено от стотици милиони зрители по света. 109-ото издание на обиколката ще премине през три етапа на територията на България.

 

На 7 май Несебър ще бъде домакин на подгряващи инициативи, включително Mini Giro за деца и младежи, както и концертна програма. Същинската надпревара започва на 8 май с първия етап между Несебър и Бургас (156 км), който преминава по крайбрежието през Созопол, Черноморец и Ахелой.

 

На 9 май е вторият, най-дълъг етап – от Бургас до Велико Търново (220 км), като трасето минава през Айтос, Карнобат, Сливен и планинските проходи „Вратник“ и „Железни врата“.

 

Финалът на българската част от обиколката е на 10 май с етапа от Пловдив до София (174 км). Маршрутът преминава през Пазарджик, Костенец и Боровец, а финалът в столицата е по „Цариградско шосе“, със съпътстващи събития около площад „Александър Невски“.

 

В Ахелой са настанени част от отборите. Междувременно много от гостите са избрали да отседнат в Слънчев бряг, където вече работят значителна част от хотелите и заведенията.







По данни на бранша около 2200 души са състезателите и техните екипи, като се очакват и десетки хиляди допълнителни туристи.

 

Заради старта на първия етап се въвеждат и временни ограничения в движението в Бургас. Булевард „Демокрация“ ще бъде затворен още от 8 май, включително и в деня на старта.

 

България за първи път приема стартовите етапи на Джиро д’Италия – едно от трите най-големи колоездачни събития в света. Изборът не е случаен: страната ни предлага разнообразен терен, добра логистика и възможност за силна международна видимост. Организаторите търсят нови дестинации за т.нар. „Grande Partenza“ (големия старт), а България печели домакинството с комбинация от инфраструктура, туристически потенциал и институционална подкрепа.

 

Домакинството на Джиро д’Италия поставя България в центъра на световния спортен календар. Събитието привлича десетки хиляди туристи и милиони зрители по света. Освен реклама, то е тест за инфраструктурата и организацията, както и възможност за развитие на спортния и културния туризъм.




